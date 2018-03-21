Türkiye'de binlerce kişi Nevruz'u kutladı

Nevruz Bayramı her yıl olduğu gibi bu yılda yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli yayınladıkları mesajla Nevruz Bayramı'nı kutladı. İstanbul'da iki ayrı alanda Nevruz kutlaması yapılıyor. Valiliğin organize ettiği Nevruz etkinliği Topkapı Kültür Parkı'nda yapılırken, HDP'nin Nevruz etkinliği ise Bakırköy Pazar Meydanı'nda yapıldı.

İSTANBUL'DA İKİ AYRI ETKİNLİK VAR: İstanbul'da Nevruz Bayramı'nı kutlamak için Topkapı Kültür Parkı'nda etkinlik düzenleniyor. İstanbul Valiliği'nin ev sahipliği yaptığı kutlamada; halk oyunları gösterisi, ateşten atlama, türkülerin seslendirilmesi gibi etkinlikler yer aldı. Etkinlik alanı Türki devletlerin bayrakları ile donatıldı.

İstanbul'da ikinci Nevruz etkinlik alanı ise Bakırköy Pazar Meydanı oldu. HDP'nin düzenlediği etkinlik için alana çıkan yollar, yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Alanın İsmail Erez Bulvarı ve İncirli girişlerinde arama noktaları kurulurken, Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosunun Bakırköy İstasyonu'na giriş ve çıkışlarda da aramalar yapıldı.

Sakıncalı görülen bayrak, flama gibi materyallerin alana sokulmasına izin verilmiyor. Yollar bariyerlerle ayrılırken, toplu taşıma araçlarıyla Marmara Forum ve İncirli civarına gelenlerin bazılarının HDP bayrakları taşıdıkları görüldü. Çok sayıda polisin görev yaptığı bölgede, bazı yerlere TOMA'lar konuşlandırıldı.

DİYARBAKIR'DAN CANLI YAYIN: Diyarbakır'daki Nevruz kutlamaları da başladı. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Nevruz etkinliklerinin yapılacağı alana geldiler. HDP, DBP ve DTK'nın organize ettiği Nevruz kutlama etkinliklerinde konuşmalar yapılıyor. Etkinlik nedeniyle, alan çevresinde ve kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

KUTLAMALAR SIRASINDA KISA SÜRELİ GERGİNLİK YAŞANDI: HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın konuşmasının ardından, Bandista müzik grubunun canlı performansı sergilendi. Bu sırada etkinlikleri izleyen yüzlerce kişi, güvenlik bariyerlerinin üzerinden atlayarak platform ve protokolün bulunduğu bölüme geçti. Abdullah Öcalan lehine slogan atarak bariyerleri aşan bazı kişiler, daha sonra konuşmaların yapıldığı platforma çıktı. HDP'li görevliler ve platformda bulunan sivil polisler, yasa dışı slogan atanlar ile tartışırken, kısa süreli gerginlik yaşandı. Bu sırada platforma gelen emniyet müdür yardımcısının olaya müdahalesi sırasında da kısa süreli arbede yaşandı. Polislerin platforma girmesi üzerine, gazeteciler bir süre merdivenlerin olduğu bölümde bekletildi. Bu sırada platforma gelen Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, platforma çıkanları ikna ettikten sonra konuşmaya başladı. Ahmet Türk'ün konuşmasının ardından nevruz etkinlikleri sona erdi.

"ÖCALAN İLE GÖRÜŞMELERİ BAŞLATMANIZ GEREK": HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kürtlerin birlik ve beraberliklerini sağlarlarsa onları yok etmeye hiç kimsenin gücü yetmeyeceğini, bu ülkeyi yönetenlerin savaş politikalarını bir yana bırakması gerektiğini de belirterek, "Bu ülkeyi savaşla yönetemezsiniz. Bu ülkeyi inkarla yönetemezsiniz. Bu ülkeyi gözaltılar ve tutuklamalarla yönetemezsiniz. Yapacağınız tek şey vardır; barış politikalarını yükseltmek ve 2013 nevruzunda okunan Sayın Öcalan'ın mektubunu esas alarak onunla görüşmeleri acilen başlatmanız gerekmektedir. O kapıyı açarak İmralı kapısını açarak Sayın Öcalan'la yapacağınız görüşmeler sadece Türkiye için değil tüm Orta Doğu halkları için barışın ve özgürlüklerin kapısını açacaktır. Geç kalınmadı. Elbette ki bunu yolu var. Elbette ki bunları yapmak için zaman var"diye konuştu.

İZMİR'DE NEVRUZ KUTLAMALARI: İZMİR'de geçen yıl izin verilmeyen nevruz kutlaması bu yıl Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı. Katılımın az olduğu kutlamalarda, yasak yayınları ve pankartları içeriye sokmaya çalışan 16 kişi gözaltına alındı. Etkinlikte konuşma yapan HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, "Asla ve asla yalnız yaşamayacağız. Arkamızda mücadele uğruna cezaevlerinde zindanlarda eziyet çekenlerimiz var. Şimdi biz hayatta olanlar, hayatlarına kastedilmiş olanlar için mücadeleye devam ediyoruz. Sizi oradan almadan bize huzur yok" dedi.

SİİRT'TE KİMLİKLERİN FOTOĞRAFLARI ÇEKİLDİ: HDP'nin Siirt'in Eruh yolu üzerindeki nevruz alanında yaptığı kutlamaya, HDP Siirt eski Milletvekili Besime Gonca, HDP'li ve DBP'li yöneticiler ile vatandaşlar katıldı. Eruh karayolu üzerinde yapılan nevruz kutlamalarında yoğun güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, alan içerisine girenlerin kimliklerinin tek tek fotoğrafını çekmesi dikkat çekti. Alan içerisine girmek isteyen basın mensuplarının yaka kartının yanı sıra kimliklerinin fotoğraflarını da çeken emniyet güçleri, alana girmek isteyen ancak yanında kimlikleri olmayanları almadı.



ADANA'DA NEVRUZ KUTLAMALARI: Adana’da HDP ve bazı Sivil Toplum Kuruluşlarının ortak düzenlediği Nevruz kutlamasına yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Katılımcılar 2 arama noktasında alana girerken polis ekipleri terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan fotoğraflarına izin vermedi. Yaşları 18’den küçük 2 kişinin de alana Öcalan fotoğrafı sokmaya çalışması üzerine polis şahısları gözaltına aldı. Ayrıca dün gece, Nevruz etkinliğinin yapıldığı alanın altında ve çevresinde bomba araması yapıldı.

SİİRT NEVRUZ KUTLAMALARI : Siirt'te, yapılan nevruz kutlamasında Vali Ali Fuat Atik, halk oyunları ekipleri ve vatandaşlar ile birlikte halay çekti. Siirt Valiliği tarafından düzenlenen nevruz kutlaması, 14 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapıldı.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, öğrenciler ve folklor ekibine eşlik ederek halay çekti. Yapılan etkinlikler nevruz ateşinin yakılmasının arından sona erdi.

TEKİRDAĞ'DA NEVRUZ KUTLAMALARINDA 6 GÖZALTI: HDP Tekirdağ İl Başkanlığı tarafından Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nde nevruz kutlaması düzenlendi. Kutlamalara Tekirdağ’ın yanı sıra Kırklareli, Edirne’den katılanlar olurken, HDP MYK üyesi Gülsüm Ağoğlu da yer aldı. Toplanan kalabalık önce müzik eşliğinde halay çekti. Nevruz ateşinin yakılmasının ardından katılanlara Gülsüm Ağoğlu konuşma yaptı. Ağoğlu alandan ayrıldığı sırada polis tarafından durdurularak hakkında gözaltı kararı olduğu söylendi. Kadın polis memuru Ağoğlu'nun koluna girerken, "Bırakın ben giderim" diyerek tepki gösterdi. Polis ekipleri kutlamalar sırasında attıkları sloganlarla 'terör propagandası' yaptığı belirtilen 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 6 kişi, ifadeler için Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.



TUNCELİ'DE NEVRUZ KUTLAMALARI: Tunceli’de Nevruz Bayramı etkinlikleri kapsamında kurban kesilip, lokma dağıtıldı. Tunceli’de 21 Mart Nevruz Bayramı, farklı etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda AK Parti Tunceli İl Başkanlığı tarafından Gole Çetu Ziyaretgahında kurban kesilip, lokma dağıtıldı. Ardından ülkenin birlik ve beraberliği için dua edildi.

IĞDIR NEVRUZ KUTLAMALARI : Iğdır'da, Nevruz Bayramı etkinlikleri kapsamında yüzlerce kişinin katılımıyla kutlama programı düzenlendi. Melekli beldesinde düzenlenen etkinlikte, "alav alav" adı verilen ateş yakılarak dans edildi, ateşin üzerinden atlandı. Yöresel sanatçıların seslendirdiği parçalar eşliğinde eğlenen katılımcılar, ateşin etrafında oyunlar oynayıp üzerlik yaktı. Türk kültüründe bulunan geleneklerin gerçekleştirildiği programda ayrıca AKUD Atlı Spor Kulübü tarafından atlı dans gösterisi yapıldı.

NEVRUZ BAYRAMI NEDİR : Nevruz Bayramı hakkında farklı bakış açıları vardır. Eski bir İran takvimine göre; yılın ve baharın ilk günüdür. Miladi takvime göre ise, martın yirmi ikisine rastlayan gündür. Anadolu ve Orta Asya Türk halklarında da Göktürklerin Ergenekon'dan çıkışı anlamıyla ve baharın gelişi olarak kutlanır. İran kaynaklı bir inanışa göre Tanrı’nın evreni ve insanı yarattığı gün olarak kabul edilir. Alevi ve Bektaşi inanışında Hazreti Ali’nin doğum günü olarak kabul edilir.

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