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Türkiye vurunca Kürtler savaşı bırakıp ABD'ye bu haberi saldı

Türkiye vurunca Kürtler savaşı bırakıp ABD'ye bu haberi saldı

TÜRKİYE'nin Fırat'ın doğusunda bombardımana başlaması üzerine, YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG), IŞİD'e karşı operasyonları askıya aldığını ABD'ye bildirdi.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 14:26 - Güncelleme: 01-11-2018 14:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'son ikaz' açıklamalarını takiben Türkiye Ayn el Arab yakınındaki Zor Mağar bölgesinin ardından Kobani'yi de obüs ateşine tutmaya başladı. Fırat'ın doğusunu boşaltmamakta direnen YPG ateşten kurtulmak için ABD'ye şantaja başladı.

Bunun için de IŞİD'e yönelik operasyonları askıya alıp ABD'ye haber saldılar. 'Türkiye'nin saldırıları durana kadar' savaşmayacaklarını açıklayan YPG'liler, uzun süreli olarak IŞİD ile mücadeleyi askıya alabilecekleri tehdidinde bulundular.

İşin aslı başka 72 ölü verdiler
YPG'nin durdurduğunu açıkladığı IŞİD operasyonu ABD'nin havadan destek verdiği Irak sınırındaki bölgeye yönelikti. Geçen hafta kum fırtınasını kamuflaj olarak kullanarak karşı saldırıya geçen IŞİD militanları, canlı bomba saldırıları eşliğinde YPG'yi geri çekilmek zorunda bıraktı. Muhaliflerin Gözlemevi'ne göre IŞİD karşı saldırısında YPG en az 72 kayıp verdi. Bu ölümcül darbeden onra YPG, Türkiye'yi bahane ederek operasyonları durdurdu.

ABD: Endişe verici
ABD Dışişleri gerilimin düşürülmesi için hem Türkiye hem de DSG ile temas halinde olduğunu açıkladı. ABD Dışişleri Sözcüsü Robert Palladino da dün "Amerikan personelinin bulunduğu Suriye'nin kuzeybatısına tek taraflı askeri saldırılar, her kim düzenlerse düzenlesin, bizim için büyük endişe kaynağı" demişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • xtr 01 Kasım 2018 15:07 Verin ozaman silahları geri :)

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