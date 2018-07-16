  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Türkiye ve ABD arasında sürpriz 'Patriot' gelişmesi

Türkiye ve ABD arasında sürpriz 'Patriot' gelişmesi

Reuters haber ajansı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, S-400'lerin alternatifi olarak Patriot hava savunma sistemleri satmak için Türkiye ile müzakere yaptığını duyurdu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 16-07-2018 16:00 - Güncelleme: 16-07-2018 17:09

Türkiye'yi Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması halinde yaptırımla tehdit eden ABD'nin dışişleri aracılığıyla Türk yetkililerle Patriot satışı müzakereleri yürüttüğü açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Siyasi ve Askeri İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Büyükelçi Tina Kaidanow, Türkiye'nin hâlihazırda Rusya ile anlaşmaya vardığı S-400 hava savunma sistemlerine alternatif olarak, ülkeye satmak istedikleri Patriot hava sistemleri konusunda müzakere yürütüldüğünü söyledi.

DAHA ÖNCE İŞİ AĞIRDAN ALMIŞLARDI: Daha önce Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemi satma konusunda işi ağırdan alan ABD yönetimi, Rusya'dan S-400 alımının somut bir hal alması karşısında devreye girdi. Siyasi-askeri meselelerden sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili konumundaki Büyükelçi Tina Kaidanow, bakanlıktan bir heyetin Türkiye'ye Rus S-400'e alternatif olarak Raytheon Co tarafından üretilen Patriot satışı için potansiyel bir anlaşmayı müzakere ettiğini söyledi.

SİLAH SATIŞINI ARTTIRMAK İÇİN MÜZAKERELER YAPILIYOR: Müzakerelerin adresi ise Avrupa’nın en büyük ikinci büyük havacılık fuarı olan İngiltere'deki Farnborough Airshow. Kaidanow, ABD hükümeti yetkililerinden bir heyetin müttefiklere silah satışlarını artırmak amacıyla Farnborough Airshow'da görüşmeler yaptığını belirtti.

RUSYA'YI CESRETLENDİRİR: Türkiye'nin Rus S-400 alımıyla Rusya'yı Avrupa ve diğer yerlerdeki kötü davranışları için daha da cesaretlendirmesinden korktuklarını iddia eden ABD Dışişleri yetkilisi, ABD'ye müttefik ülkelerin satın aldığı silahlarla savunma teçhizatlarının, Washington ile müttefik ülkeler arasındaki sratejik ilişkiyi desteklemeye devam etmesini garanti altına almak istediklerini belirttti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Türkiye ve ABD arasında sürpriz 'Patriot' gelişmesi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 16 Temmuz 2018 17:14 hani;bora,khan,idef 112 gibi füzeleriniz vardı. ne oldu?madem bora ,khan gibi uzun menzilli,idef 11 gibi uçaktan atılan füzeniz var ne diye s-400 diye tutturdunuz?yoksa yerli imalat füzeniz olduğu haberi yan mıydı?

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro