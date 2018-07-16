Türkiye ve ABD arasında sürpriz 'Patriot' gelişmesi

Türkiye'yi Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması halinde yaptırımla tehdit eden ABD'nin dışişleri aracılığıyla Türk yetkililerle Patriot satışı müzakereleri yürüttüğü açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Siyasi ve Askeri İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Büyükelçi Tina Kaidanow, Türkiye'nin hâlihazırda Rusya ile anlaşmaya vardığı S-400 hava savunma sistemlerine alternatif olarak, ülkeye satmak istedikleri Patriot hava sistemleri konusunda müzakere yürütüldüğünü söyledi.

DAHA ÖNCE İŞİ AĞIRDAN ALMIŞLARDI: Daha önce Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemi satma konusunda işi ağırdan alan ABD yönetimi, Rusya'dan S-400 alımının somut bir hal alması karşısında devreye girdi. Siyasi-askeri meselelerden sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili konumundaki Büyükelçi Tina Kaidanow, bakanlıktan bir heyetin Türkiye'ye Rus S-400'e alternatif olarak Raytheon Co tarafından üretilen Patriot satışı için potansiyel bir anlaşmayı müzakere ettiğini söyledi.

SİLAH SATIŞINI ARTTIRMAK İÇİN MÜZAKERELER YAPILIYOR: Müzakerelerin adresi ise Avrupa’nın en büyük ikinci büyük havacılık fuarı olan İngiltere'deki Farnborough Airshow. Kaidanow, ABD hükümeti yetkililerinden bir heyetin müttefiklere silah satışlarını artırmak amacıyla Farnborough Airshow'da görüşmeler yaptığını belirtti.

RUSYA'YI CESRETLENDİRİR: Türkiye'nin Rus S-400 alımıyla Rusya'yı Avrupa ve diğer yerlerdeki kötü davranışları için daha da cesaretlendirmesinden korktuklarını iddia eden ABD Dışişleri yetkilisi, ABD'ye müttefik ülkelerin satın aldığı silahlarla savunma teçhizatlarının, Washington ile müttefik ülkeler arasındaki sratejik ilişkiyi desteklemeye devam etmesini garanti altına almak istediklerini belirttti.