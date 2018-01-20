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Türkiye nota verdi! Suriye'den ilk açıklama

Türkiye nota verdi! Suriye'den ilk açıklama

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin akşam saatlerinde başlattığı Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı'nı kınadıklarını duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 20-01-2018 22:39 - Güncelleme: 20-01-2018 22:39

Türkiye'nin "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" başlattığı Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili bilgilendirdiği Suriye'den ilk açıklama geldi.

Reuters’ın geçtiği habere göre, Suriye Dışişleri Bakanlığı “Türkiye’nin Suriye topraklarındaki bu saldırgan tavrını kınıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin dalı harekatıyla ilgili yaptığı açıklamada, Suriye rejimine yazılı bilgi verildiğini belirtmişti.

NOTA VERİLDİ

Dışişleri Bakanlığının, Suriye’nin İstanbul Başkonsolosluğuna Zeytin Dalı Harekatı hakkında nota verdiği bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığının İstanbul Temsilciliği vasıtasıyla Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğuna Zeytin Dalı Harekatı hakkında nota verildi.

AMACI VE HUKUKİ DAYANAĞI

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği vasıtasıyla da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Kazakistan'ın temsilcisine harekatın amacı ve hukuki dayanağı hakkında mektupla yazılı olarak bilgi verildi.

Genelkurmay Başkanı Akar, harekatı karargahtan yönetiyorGenelkurmay Başkanı Akar, harekatı karargahtan yönetiyorGenelkurmay Başkanı Akar, harekatı karargahtan yönetiyorGenelkurmay Başkanı Akar, harekatı karargahtan yönetiyorHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin'in Türkiye'deki misyon şefleri, Afrin harekatı hakkında bilgilendirilmek üzere Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

"ZEYTİN DALI HAREKATI"

Türkiye bugün saat 17.00 itibarıyla Afrin'de "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmıştı.

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