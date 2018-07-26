Türkiye milli klavye TAMBU'yu sevdi

Türkiye’nin en çok indirilen milli dijital klavyesi TAMBU 1 yılında duygulara tercüman oldu. TAMBU klavye kullananların en favorisi Türk Bayrağı oldu.Kullanıcılar 1 yılda Türk Bayrağı'nı 600 bin kez paylaştı. Uygulamada evlilik teklifleri de en popülerler arasına girdi. TAMBU'dan 49 bin kişi evlilik teklifi gönderimi yaparken, düğün dernek için çeyrek altın gönderenlerin sayısı da 92 bini geçti.

Türk Telekom, bir yıl önce kullanıma sunduğu platform özellikli ilk milli dijital klavye ile bilişim sektöründe yepyeni bir sayfa açmıştı. İndirilme sayısı 6,6 milyona ulaşan TAMBU’nun ilk yılında kullanıcılar, 140 milyon kez emoji gönderdi ve toplam 22 milyar etkileşim sağladı. Akıllı klavyeler arasında öncü ve yenilikçi özelliği araç çubuğu ise toplam 10 milyar kez kullanıldı. 100’ü aşkın hareketli çıkartma arasından en çok Türk bayrağı tercih edilirken, temalarda da aynı şekilde kullanıcıların milliyetçilik duygusu öne çıktı ve en çok tercih edilen Ay-Yıldız teması 1 milyon kişi tarafından yüklendi.

Türk Telekom Dijital Servisler Başkanı Ramazan Demir, “TAMBU, Türkiye’de ‘akıllı klavye’ denildiği zaman ilk akla gelen isim. En yakın rakibinin 3 katı kadar indirilen TAMBU, ülkemizde en çok indirilen klavye uygulaması oldu ve halkımız tarafından oldukça hızlı bir şekilde benimsendi. Çünkü biz, TAMBU’da sadece milli kültürümüzü yansıtan öğelere yer vermedik, aynı zamanda bu platformdan ayrılmadan GIF’lere, 1000’e yakın atasözü ve deyimlere, 100’ü aşkın farklı dilde çeviri yapma olanağına imkân veren kocaman bir dünya yarattık” şeklinde konuştu.

TAMBU ARAMA MOTORLARIYLA ENTEGRE OLUYOR

Demir şöyle devam etti:

“Önümüzdeki dönemde TAMBU’ya ekleyeceğimiz arama motoru ile kullanıcılar aradıkları GIF’lere, emojilere ve hareketli çıkartmalara daha hızlı ulaşabilecek. Ayrıca, kullanıcıların günlük internet ihtiyaçlarını tek bir noktadan karşılayabilmeleri için de yeni işbirliklerine gidiyoruz; çok bilinen bazı internet sitelerini TAMBU’dan erişilebilir hale getiriyor, lokasyon bazlı arama imkanını geliştirerek TAMBU’dan çıkmadan pek çok ihtiyacın giderileceği bir ortam yaratıyoruz. Bize özel, yenilikçi bir yaklaşımla yapay zekayı kullanarak kişisel sözlüğü geliştiriyor, sunduğumuz içeriği iki katına çıkararak kullanıcıların duygularına tercüman olmaya devam ediyoruz.”

Yerli ve milli teknoloji geliştirme ve dünyaya ihraç etme vizyonundan hareketle geliştirdiği platform özellikli ilk milli dijital klavye TAMBU ile geçtiğimiz yıl bilişim sektöründe yepyeni bir sayfa açan Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, birçok yeniliği ve kolaylığı vatandaşlara sunmaya devam ediyor.

TÜRK BAYRAĞI VAZGEÇİLMEZ OLDU

140 milyon emoji kullanıldı, en çok Türk bayrağı gönderildi

Tüketicilerle buluştuğu ilk günden bu yana toplam 588 milyon defa kullanılan TAMBU uygulamasındaki Türkiye’ye özel yaratılmış yerel temalar, atasözleri, çıkartmalar ve GIF’ler 68 milyon kere kullanıldı. Metin içinde paylaşılan unicode emojilerle beraber toplamda 140 milyon emoji ve çıkartmanın gönderildiği TAMBU’da en çok tercih edilen çıkartma ise Türk Bayrağı oldu. Bayrağımızın ardından kullanıcıların en çok ‘Öptüm’, ‘İyi Bayramlar’ ve ‘Seni Seviyorum’ hareketli çıkartmalarını tercih ettikleri gözlendi. Türk kültürüne özgü pek çok emojiyi barındıran TAMBU’da bunlara ek olarak sunulan kişiselleştirme özellikleri sayesinde şehre özel içerikler ve birbirinden farklı temalar da kullanıcıların tercihine sunulmuştu.

TAMBU’nun en popüler teması olan ‘Ay-Yıldız’ teması 1 milyon kişi tarafından indirildi. ‘Ay-Yıldız’ temasını takiben ‘Gece Yarısı Mavisi’, ‘Siyah Tuşlar’, ‘Krom’ temalarının da son derece popüler olduğu gözlendi. ‘Kaplumbağa’, ‘Hamsi’ ve ‘Van Kedisi’ temaları hayvan sever kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih edilirken, yiyecekler kategorisinde ‘Leblebi’, ‘Fıstık’ ve yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvesi ‘Karpuz’ en çok yüklenen temalar arasında yer aldı. TAMBU uygulamasını en çok indiren şehirler ise İstanbul, Ankara ve İzmir. Bu şehirlerimizi Adana, Gaziantep, Antalya ve Diyarbakır takip ediyor.

TAMBU’nun en önemli yeniliklerinden araç çubuğu 10 milyar kez kullanıldı

‘Öğrenen Sistem’i ile yapay zekânın kapılarını aralayan ilk yerli dijital klavye TAMBU, klavyesinin üzerinde yer alan araç çubuğu sayesinde birçok yeniliği ve kolaylığı ilk kez Türkiye’ye getirdi. 6,6 milyon defa indirilen TAMBU’nun araç çubuğu toplamda 10 milyar defa - kullanıcıların neredeyse tamamı (%99’u) - tarafından kullanıldı ve 34 milyon etkileşim yarattı. Bu araç çubuğu özelliği ile TAMBU kullanıcıları platform özellikli milli klavyeden hiç çıkmadan GIF’lere, 1000’e yakın atasözü ve deyimlere, 100’ü aşkın farklı dilde çeviri yapma olanağına sahip olabiliyor ve konum paylaşma imkânına ulaşabiliyor. Sonuç olarak, kullanıcılar hem hızlanıyor, hem de incelikle düşünülmüş Türkiye’ye özgü hareketli çıkartmalar ve eğlenceli GIF’lerle yazışmalarını renklendirmeye devam ediyor.

EN YAKIN RAKİBİNİN 3 KATI FAZLA İNDİRİLDİ

TAMBU’nun ilk yıl değerlendirmesini ve ikinci fazında tüketicilerle buluşacak yeniliklerini basına aktaran Türk Telekom Dijital Servisler Başkanı Ramazan Demir şu şekilde konuştu: “Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom olarak bizler TAMBU’yu kültürümüzü yansıtan bir milli uygulama olarak geliştirdik. TAMBU, Türkiye’de ‘akıllı klavye’ denildiği zaman ilk akla gelen isim. En yakın rakibinin 3 katı kadar indirilen TAMBU, ülkemizde en çok indirilen klavye uygulaması oldu ve halkımız tarafından oldukça hızlı bir şekilde benimsendi. Türkiye’deki mobil uygulamalar arasında 5 milyon indirilme sayısına sadece 197 günde ulaştı ve en yakın rakibinin neredeyse dörtte biri sürede bunu gerçekleştirdi. Çünkü biz, TAMBU’da sadece milli kültürümüzü yansıtan öğelere yer vermedik, aynı zamanda bu platformdan ayrılmadan GIF’lere, 1000’e yakın atasözü ve deyimlere, 100’ü aşkın farklı dilde çeviri yapma olanağına imkân veren kocaman bir dünya yarattık. Bugün, lansmanından bir yıl sonra 6,6 milyon indirilme sayısına ulaşmış olması ve dünya nüfusunun neredeyse 3 katı kadar etkileşim yaratmış olması gurur verici.”

Ramazan Demir, TAMBU’nun bir klavyeden öte insanımızın içinden çıkmadan birkaç dokunuşla pek çok ihtiyacını karşılayabileceği bir platform olduğuna dikkati çekti. Demir, “İlk yılında olduğu gibi bu yıl da TAMBU halkımızın duygu ve düşüncelerine tercüman olmaya devam edecek. Mesela, ilk yılında TAMBU üzerinden 49 bin evlilik teklifi ve 92 bin de çeyrek altın gönderildi. Önümüzdeki dönemde TAMBU’ya ekleyeceğimiz arama motoru ile kullanıcılar aradıkları GIF’lere, emojilere ve hareketli çıkartmalara çok daha hızlı ulaşabilecek. Ayrıca, kullanıcıların günlük internet ihtiyaçlarını tek bir noktadan karşılayabilmeleri için de yeni işbirliklerine gidiyoruz; çok bilinen bazı internet sitelerini TAMBU’dan erişilebilir hale getiriyor, aynı zamanda lokasyon bazlı arama imkanını geliştirerek TAMBU’dan çıkmadan pek çok ihtiyacın giderileceği bir ortam yaratıyoruz. Bize özel, yenilikçi bir yaklaşımla yapay zekayı kullanarak kişisel sözlüğü geliştiriyor, sunduğumuz içeriği iki katına çıkararak kullanıcıların duygularına tercüman olmaya devam ediyoruz. Kişisel sözlüğün geliştirilmesine ek olarak, kullanıcıların o anki ruh hallerine göre kendi emojilerini yaratabilme olanağı olan avatarların sunulması ve 200’e yakın hareketli çıkartmanın TAMBU’nun orijinal içeriğine eklenmesi ile kullanıcıların duygularına tercüman olmaya devam edeceğiz” dedi.

SAMSUNG TELEFONLAR ARTIK TAMBU'LU

TAMBU’nun önümüzdeki dönemde sunacağı yenilikleri aktaran Demir, TAMBU’nun renkli ve eğlenceli içeriğini daha fazla kişi ile tanıştırmak için Samsung ile bir anlaşmaya da imza attıklarını belirtti. Anlaşma kapsamında Samsung’un OMC (Open Market Customization) teknolojisinden yararlanarak cep telefonlarına Türk Telekom hattı takılması halinde TAMBU uygulaması doğrudan yüklenecek ve bu sayede daha çok insan TAMBU’nun eğlenceli ve kolaylıklarla dolu dünyasına kavuşabilecek.

RAKAMLARLA TAMBU

- 1 yılda toplam 6,6 milyon defa indirildi ve 588 milyon defa kullanıldı.

- App Annie verilerine göre en yakın rakibinin 3 katı kadar bir indirilme sayısı ile Türkiye’deki çok indirilen klavye uygulaması oldu.

- Akıllı klavyeler arasında öncü ve yenilikçi araç çubuğu 10 milyar defa görüntülendi ve 34 milyon etkileşim yarattı.

- TAMBU’nun en fazla indirildiği şehirler İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

- Türkiye’ye ve TAMBU’ya özel yaratılmış yerel içerikler (temalar, atasözleri, çıkartmalar, GIF’ler) 68 milyon kere kullanıldı.

- Metin içerisinde paylaşılan unicode emojilerle beraber TAMBU uygulamasında toplam 140 milyon emoji gönderildi.

- En çok tercih edilen tema 1 milyon kişinin yüklediği ‘Ay-Yıldız’ teması oldu.

- En çok kullanılan hareketli çıkartma ise 600 bin defa paylaşılan ‘Türk Bayrağı’ oldu. Onu, ‘Öptüm’ ‘İyi Bayramlar’ ve ‘Seni seviyorum’ çıkartmaları takip etti.

- 49 bin ‘evlilik teklifi’, 92 bin ‘çeyrek altın’ gönderilirken ‘gelin damat’ 99 bin kez kullanıldı.

- Tüm özellikleri ile TAMBU üzerinden toplamda 22 milyar etkileşim sağlandı.