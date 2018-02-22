Türkiye güçlenmesin diye ABD devreye girmiş

Ukrayna haber ajansı OPK, ABD'nin 2016 yılında Ukrayna-Türkiye ortak projesine engel olduğunu belirtti. Ukraynalı bir kaynak, ABD'nin Türkiye'nin 'kontrolsüz güçlenmesinden' çekindiğini belirtti.

Haberde Kiev ve Ankara'nın 2016 yılında askeri ve teknik işbirliği konusunda çeşitli aktif görüşmeler yaptığı ve ortak füze uçak ve hassas silahlara karşı savunma sistemlerinin üretimi konusunda anlaşmaya yaklaştığı ifade edildi.

"ABD TÜRKİYE'NİN KONTROLSÜZ GÜÇLENMESİNDEN KORKTU"

Ajansa konuşan bir kaynak, ABD'nin bu anlaşmaya şiddetle karşı çıktığını söyleyerek, "ABD, Türkiye'nin kontrolsüz güçlenmesinden korktu" dedi.