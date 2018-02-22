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Türkiye güçlenmesin diye ABD devreye girmiş

Türkiye güçlenmesin diye ABD devreye girmiş

Türkiye ile Ukrayna arasında askeri ve teknik işbirliği konusundaki görüşmelerin 2016 yılında ABD tarafından engellendiği ileri sürüldü.

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Eklenme Tarihi: 21-02-2018 23:35 - Güncelleme: 22-02-2018 00:53

Ukrayna haber ajansı OPK, ABD'nin 2016 yılında Ukrayna-Türkiye ortak projesine engel olduğunu belirtti. Ukraynalı bir kaynak, ABD'nin Türkiye'nin 'kontrolsüz güçlenmesinden' çekindiğini belirtti. 

Haberde Kiev ve Ankara'nın 2016 yılında askeri ve teknik işbirliği konusunda çeşitli aktif görüşmeler yaptığı ve ortak füze uçak ve hassas silahlara karşı savunma sistemlerinin üretimi konusunda anlaşmaya yaklaştığı ifade edildi.

"ABD TÜRKİYE'NİN KONTROLSÜZ GÜÇLENMESİNDEN KORKTU"

Ajansa konuşan bir kaynak, ABD'nin bu anlaşmaya şiddetle karşı çıktığını söyleyerek, "ABD, Türkiye'nin kontrolsüz güçlenmesinden korktu" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 22 Şubat 2018 01:57 Ne kadar Acı Eski Amerikancı Dinci islami kesim Birden Anti Emperyalist oldu!........

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