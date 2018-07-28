  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Turistleri uyaran gence küfürle karşılık verdiler

Turistleri uyaran gence küfürle karşılık verdiler

İstanbulda tramvayda turist çocuğun çok ses yapmasından rahatsız olan genç, durumu ailesine aktararak sessiz olmasını rica etti. Turist aile duruma beklenmedik bir tepki gösterdi ve yolcuya ağza alınmayacak küfürlerle karşılık verdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 28-07-2018 22:21 - Güncelleme: 28-07-2018 22:21

İstanbul'da tramvay içerisinde kendi aralarında Arapça konuşan turist aileye sessiz olmalarını söyleyen Şahin Polat isimli yolcu beklemediği bir tepki ile karşılaştı.

Polat'a küfürle karşılık veren aile hakaretlerini dakikalarca sürdürdü. Yaşanan tartışma sonucu turist aile tramvaydan güçlükle çıkarılırken tüm yaşananları kaydeden Polat görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler kısa sürede gündem oldu.

"PİŞKİN PİŞKİN GÜLDÜLER"

Şahin Polat, Twitter hesabından yaşadığı olayı anlatarak, "Arkamda oturan ve en son tramvaydan inerken çocuğun çok ses yaptığını ailesine söyledim ve biraz sessiz olmasını rica ettim. Suçlu olmalarına rağmen hayvan, maymun, şerefsiz gibi küfürler edip pişkin pişkin gülüyorlar" dedi.

"KÖPEKLERİ BÖYLE ÇAĞIRIYORUM"

Küçük çocuğun kendisine hakaret ettiğini söyleyen Polat, "Islık çalarak bana sesleniyor. Köpekleri böyle çağırıyorum sende köpeksin diyor" dedi.

"TÜRKİYE'DE POLİS Mİ VAR, NE OLACAK Kİ"

Polis çağıracağını söyleyen Polat karşılık veren turist aile, " Türkiye'de polis mi var ne olacak ki diyor utanmadan. Başıma gelen ilk olay değil ama bu sefer çekmeye karar verdim çünkü artık çok rahatsız oluyorum. Eminim aramızdan bir çok kişinin başından bu tür olaylar geçmiştir." ifadelerini kullandı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Turistleri uyaran gence küfürle karşılık verdiler haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro