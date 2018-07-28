Turistleri uyaran gence küfürle karşılık verdiler

İstanbul'da tramvay içerisinde kendi aralarında Arapça konuşan turist aileye sessiz olmalarını söyleyen Şahin Polat isimli yolcu beklemediği bir tepki ile karşılaştı.

Polat'a küfürle karşılık veren aile hakaretlerini dakikalarca sürdürdü. Yaşanan tartışma sonucu turist aile tramvaydan güçlükle çıkarılırken tüm yaşananları kaydeden Polat görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler kısa sürede gündem oldu.

"PİŞKİN PİŞKİN GÜLDÜLER"

Şahin Polat, Twitter hesabından yaşadığı olayı anlatarak, "Arkamda oturan ve en son tramvaydan inerken çocuğun çok ses yaptığını ailesine söyledim ve biraz sessiz olmasını rica ettim. Suçlu olmalarına rağmen hayvan, maymun, şerefsiz gibi küfürler edip pişkin pişkin gülüyorlar" dedi.

"KÖPEKLERİ BÖYLE ÇAĞIRIYORUM"

Küçük çocuğun kendisine hakaret ettiğini söyleyen Polat, "Islık çalarak bana sesleniyor. Köpekleri böyle çağırıyorum sende köpeksin diyor" dedi.

"TÜRKİYE'DE POLİS Mİ VAR, NE OLACAK Kİ"

Polis çağıracağını söyleyen Polat karşılık veren turist aile, " Türkiye'de polis mi var ne olacak ki diyor utanmadan. Başıma gelen ilk olay değil ama bu sefer çekmeye karar verdim çünkü artık çok rahatsız oluyorum. Eminim aramızdan bir çok kişinin başından bu tür olaylar geçmiştir." ifadelerini kullandı.