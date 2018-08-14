Turgut Torunoğulları: Bu kriz geçicidir

EDELSTAAL Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Torunoğulları "Türkiye güçlü ülkedir. Kurulduğu tarihten beri yere düşmemiştir. Çanakkale savaşından başlayan bu destana askeri müdahaleler ve FETÖ terör örgütü de baş edemedi. Şimdi bizlere çok büyük görevler düşüyor. Bu kriz geçicidir. El birliğiyle bunun üstesinden geleceğiz" dedi.

"BU KRİZ GEÇİCİDİR"

Amerika’nın Türkiye'ye karşı başlattığı ekonomik savaş ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Torunoğulları, “Türkiye güçlü ülkedir. Kurulduğu tarihten beri yere düşmemiştir. Çanakkale savaşından başlayan bu destana askeri müdahaleler ve FETÖ terör örgütü de baş edemedi. Şimdi bizlere çok büyük görevler düşüyor. Bu kriz geçicidir. El birliğiyle bunun üstesinden geleceğiz.

"İŞ İNSANLARI VE KÜÇÜK YATIRIMCILAR DA DÖVİZİ BOZMALI"

Şimdi biz iş insanları ile küçük yatırımcılar ellerindeki dövizi bozdurursak Amerika’nın oyununu da engellemiş oluruz. Altın, döviz bozdurarak başlayabiliriz. Vatandaşları bilinçlendirme görevi belediyelere düşüyor. Ben turizmciyim. Turizm için hedefler koyulmalı. 5 yıl içinde 80 milyon turist hedefleniyor. Bu hedefi koyarken de ona göre adım atmalıyız. Döviz oyunlarını bozmamız için herkese büyük görevler düşüyor.”

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikle yatak kapasitesinin yüzde 20'sini aşmaması kaidesiyle, odaları üçüncü kişilere satma ve devretme hakkı tanınmasına ilişkin olarak da konuşan Turgut Torunoğulları, 'tahsisli otellerde odaların yüzde 20’lik kısmını satma hakkı'na ilişkin düzenlemede, kapsamın genişletilmesi gerektiğini kaydetti.

"KAPSAMI GENİŞLETİLMELİ"

Avrupa’daki sanayi yatırımları yanı sıra Türkiye’de de turizm yatırımları bulunan Turgut Torunoğulları, düzenlemeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, sektöre yönelik olumlu bir dizi çalışmanın yapıldığına vurgu yaptı. Torunoğulları, “Mevzuata göre haksız rekabete yol açmaması için ilgili bakanlıkların birlikte bir çalışma yapmasını arzu ediyoruz" dedi.

"TURİZMDE MARKA ÜLKE OLALIM"

Torunoğulları, konu ile ilgili açıklamasının devamında şunları söyledi: “Turizmin 12 aya yayılması önemli bir çalışma. Artık bu şekilde planlamaya ve düşünülmeye başlandıysa bir çözüm üretilir diye düşünüyoruz. Başka bir sorun, otellerin çok ucuz veriliyor olması. Turizmde ucuz ülke olacağımıza marka ülke olalım. Bu konuyla ilgili STK’ların da konuyu artık sesli düşünmeleri gerekir.”