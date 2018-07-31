Tuncay Özkan canlı yayında çılgına döndü!

Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına bağlanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, kendisinin CHP'de gizli bir karar merkezi olduğuna yönelik ifadeler kullandığını söyleyen Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç için 'yalancı' dedi ve mahkemede hesaplaşacaklarını belirtti.

İDDİAYI YAZAN GAZETECİYE DE SERT SÖZLER: Tuncay Özkan bununla da yetinmedi, Şaban Sevinç'le görüşen gazeteci Sevilay Yılman'a da ithamlarda bulundu.

CHP'DEKİ "GİZLİ KARAR MERKEZİ": Halk TV genel müdürü Şaban Sevinç, CHP'li Tuncay Özkan'la aralarında geçen görüşmeyi anlattı.

Sevinç, Tuncay Özkan'ın kendisine partinin karar organları dışında bir karar merkezinin olduğunu ve bu merkezin önemli kararlar aldığını, bu kararların da genel beşkan tarafından onaylandığını söylediğini belirtti.