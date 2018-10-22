TÜGVA nedir açılımı ne demek kuruluş amacı-2018

TÜGVA Genel Merkez Binası’nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Gündemdeki haberler ardından TÜGVA’nın açılımı ve amacı merak konusu oldu. Peki, TÜGVA nedir? İşte TÜGVA’nın açılımı

Türkiye Gençlik Vakfı kısa adıyla TÜGVA, İstanbul merkezli gençlik ve öğrenci vakfıdır. 340 bini aşkın kayıtlı üyesi, 81 il temsilciliği, 404 ilçe temsilciliği ve 58 Yuükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu ile Türkiye’nin en büyük gençlik yapılanması TÜGVA’nın yönetim yeri olan yeni genel merkez binasında; çalışma ofislerinin yanı sıra spor kompleksi, toplantı odaları, derslikler ve sinema salonu ile tüm öğrencilerin kullanımına açık TÜGVA Kıraathanesi bulunmaktadır.

TÜGVA’da, kültürel, sanatsal, sportif ve manevi yönden donanımlı ve bilinçli insanların ülkemize kazandırılması amaçlanmaktadır.