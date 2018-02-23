TSK'dan Afrin iddialarıyla ilgili son dakika açıklama!

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Operasyon 35. gününde devam ediyor. Kamuoyunda ve sosyal medyada bazı hesaplardan paylaşılan Afrin operasyonu görüntüleri ve sivillerin katledildiğine dair iddilar TSK tarafından yalanlandı.

TSK'dan bazı iddialarla ilgili bir son dakika açıklama geldi. İşte Genelkurmay Başkanlığ'ndan yapılan açıklama:

KARA PROPAGANDA YAPILIYOR: Terör örgütleri başta olmak üzere bazı kişi ve kurumlar tarafından geçmişte başka yerlerde yaşanmış insan hakları ihlallerine ait fotoğraf ve videolar kullanılarak kara propaganda yapılmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında gerçek olmayan fotoğraf ve videolar servis edilerek Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Söz konusu bilgi, fotoğraf, video ve haberlerin gerçek dışı, maksatlı ve ulusal/uluslararası kamuoyunu yanıltmak amacıyla yapıldığı her seferinde sabit delillerle kanıtlanmaktadır.

TERÖRİSTLERE SİVİL ELBİSE GİYDİRİLİYOR

Buna ilaveten Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin mensuplarına sivil elbise giydirdiği, eğitimlerini ve terör eylemlerini sivil kıyafetli olarak gerçekleştirmelerini sağladığı bilinmektedir. Bölgeden temin edilen görüntü ve bilgiler de bu hususu teyit etmektedir. Bu çerçevede eli silahlı, terör örgütü sığınak ve korunaklarını kullanan ve askerlerimize ateş ederken etkisiz hale getirilen teröristlerin sivil kabul edilmesi de elbette mümkün değildir.

TERÖRLE MÜCADELEDE EN UFAK BİR SAPMA OLMADI

Diğer taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı ile sadece PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü değil aynı zamanda DEAŞ terör örgütünün de etkisiz hale getirilmesi hedeflenmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de DEAŞ terör örgütü ile mücadelesini aynı azim ve kararlılıkla yürütmeye devam etmektedir. Bu kapsamda DEAŞ ile mücadele konusunda en ufak bir sapma olmadığı gibi tam aksine söz konusu terör örgütü ile mücadeleye Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından diğer ülkelerden çok daha fazla katkı sağlanmaktadır.

OPERASYON ŞEFAF BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen tüm faaliyetler, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu öz güven ile şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Zeytin Dalı Harekâtı, meşru zeminlerde masum insanlara ve çevreye zarar vermeden en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir.