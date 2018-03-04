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TSK'dan Afrin açıklaması! O bölgelerin hepsi temizlendi

TSK'dan Afrin açıklaması! O bölgelerin hepsi temizlendi

TSK Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin son dakika açıklaması! TSK'nın 20 Ocak'ta Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 43. güne girildi. TSK'dan Afrin Harekatı ile ilgili yapılan son dakika açıklamasında, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 516'ya yükseldiği belirtildi

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Eklenme Tarihi: 03-03-2018 19:40 - Güncelleme: 04-03-2018 00:27

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin kırsalında terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 43. gün.  Harekat kapsamında kritik öneme sahip olan Raco'da bugün itibarı ile kontrol sağlandı. Raco'da yaşanan çatışmalarda 120 PKK/PYD'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilirken 200 aşkın PKK’lı teröristin de güneyden kaçtığı belirtildi.

2516 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2516 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.  Afrin’e ulaşan yaklaşma istikameti üzerindeki Racu, Hamilek, Ramadiye, Badinli, Karkin, Ali Bezanlı ve Çemenli'de kontrolün sağlandığı duyuruldu.

TSK'nın yaptığı yazılı açıklama ise şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

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7 YERLEŞİM YERİNDE KONTROL SAĞLANDI

Hava kuvvetleri, tarruz helikopterleri ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen operasyonlar neticesinde, 03 Mart 2018 tarihinde, Afrin’e ulaşan yaklaşma istikameti üzerinde olması ve içinde çok sayıda teröristin barınmasına imkan vermesi nedeniyle kritik bir öneme haiz olan Racu beldesi başta olmak üzere, Hamilek, Ramadiye, Badinli, Karkin, Ali Bezanlı ve Çemenli dahil toplam 7 yerleşim yerinde kontrol sağlanmıştır.

İcra edilen bu operasyonlar sonucunda 82 terörist etkisiz hale getirilmiş, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2516’ya ulaşmıştır.

Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Misafir 04 Mart 2018 06:15 Daha etek giydirecektik kaçmayın çapulcular..:)

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