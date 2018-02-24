TSK, mühimmat konvoyunun sivillerden ayırıp vurdu

Askeri kaynaklardan alınan alınan bilgiye göre, TSK’nın ateşinden önce, Afrin'e yaklaşan iki konvoy tespit edildi. Bunlardan birinde Afrin’in güneyindeki Basutah bölgesinden gelen sivillerin bulunduğu tespit edilirken, diğerinde terör örgütüne mühimmat götürüldüğü anlaşıldı.

TSK unsurları, sivillerin yer aldığı konvoya müdahalede bulunmazken mühimmat yüklü araçların yer aldığı konvoyu vurdu.

Kaynaklar, TSK’nın Zeytin Dalı Harekatı’nda sivillere yönelik hassasiyetin Türkiye'nin tarihi miras ve kültürel değerlerine uygun olarak özenle sürdürüldüğüne dikkati çekti.

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