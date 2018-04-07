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TSK Irak'a girdi iddiası doğru mu?

TSK Irak'a girdi iddiası doğru mu?

Rûdaw sitesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’e bağlı Sidekan nahiyesinde bulunan dağ zirvelerine asker konuşlandırdığını iddia etti.

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Eklenme Tarihi: 07-04-2018 14:04 - Güncelleme: 07-04-2018 14:04

Erbil merkezli Rûdaw gazetesi, TSK’nin Sidekan’daki dağ zirvelerine sekiz helikopterle asker indirdiğini ileri sürdü.

Türkiye’nin sınırda askeri karargâhlar kurmayı amaçladığını ileri süren Rudaw, TSK’nin şu an sınırdan 20 kilometre içeriye girdiğini iddia etti. Sidekan nahiyesine bağlı Şapan köyünün muhtarı Faris Resul, “Türk savaş uçakları dün geceden beri bölgeyi bombalıyor. Türkiye’ye ait sekiz askeri helikopter bugün Şapan, Dilan, Kewet, Bene, Çiyasor, Alekan ve Çiyaneya dağlarına asker indirdi” iddiasında bulundu.

TSK HAVA HAREKATI BİLGİSİ PAYLAŞTI

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta bulunan terör hedeflerine hava harekatı düzenlendi. Harekatta 6 terörist etkisiz hale getirildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 07 Nisan 2018 14:34 NOLMUŞ ŞÜKRETMELİLER ..TÜRK DEMEK ADALET DEMEK RAHATLIK DEMEK ÖZGÜRLÜK DEMEK GELECEĞE GÜVEN DEMEK...

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