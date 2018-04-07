TSK Irak'a girdi iddiası doğru mu?

Erbil merkezli Rûdaw gazetesi, TSK’nin Sidekan’daki dağ zirvelerine sekiz helikopterle asker indirdiğini ileri sürdü.

Türkiye’nin sınırda askeri karargâhlar kurmayı amaçladığını ileri süren Rudaw, TSK’nin şu an sınırdan 20 kilometre içeriye girdiğini iddia etti. Sidekan nahiyesine bağlı Şapan köyünün muhtarı Faris Resul, “Türk savaş uçakları dün geceden beri bölgeyi bombalıyor. Türkiye’ye ait sekiz askeri helikopter bugün Şapan, Dilan, Kewet, Bene, Çiyasor, Alekan ve Çiyaneya dağlarına asker indirdi” iddiasında bulundu.

TSK HAVA HAREKATI BİLGİSİ PAYLAŞTI

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta bulunan terör hedeflerine hava harekatı düzenlendi. Harekatta 6 terörist etkisiz hale getirildi.