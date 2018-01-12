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TSK "bordo bereliler"e özel klip hazırladı

TSK "bordo bereliler"e özel klip hazırladı

Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan videoda, Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı timlerin kara, deniz ve havadaki zorlu eğitimlerinden görüntüler yer aldı.

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Eklenme Tarihi: 12-01-2018 18:02 - Güncelleme: 12-01-2018 18:02

Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan videoda, Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı timlerin kara, deniz ve havadaki zorlu eğitimlerinden görüntülere yer verildi.

Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan Özel Kuvvetler Komutanlığı tanıtım videosu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

"Özel Kuvvetler" brövesinin yansıtıldığı kareyle başlayan videoda, halk arasında bilinen adıyla "bordo bereliler"in kara, deniz ve havadaki zorlu eğitimlerinden görüntüler yer aldı.

İç ve dış tehditlerin bertaraf edilmesine karşı her türlü arazi ve iklim koşullarında görev yapabilecek nitelikte üst düzey eğitime tabi tutulan bordo berelilerin, hava indirme, keskin nişancılık, hayatı idame, balık adam ve çeşitli eğitimleri videoya yansıdı.

YENİ TASARIM KAMUFLAJLAR

TSK'nın en seçkin birliği olan Özel Kuvvetler Komutanlığının operasyon görüntülerinin de paylaşıldığı videoda, TSK'nın kullandığı yeni tasarım kamuflaj üniformalar ve kullanılan gelişmiş teknoloji ürünler dikkat çekti.

Video, bir askerin bordo beresini taktığı kareyle sona eriyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Emekli Memur 12 Ocak 2018 19:26 2018 emekli maaşı promosyon zam oranı Emekli maaşına intibakları belirlendi mi?...... Yoksa kamuflaj üniformasına mı sokuldu?....

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