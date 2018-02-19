TSK, Afrin'de sivillere yardım ve şifa dağıttı!

Zeytin Dalı Harekatı’nın sürdüğü Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin ilçesinde, TSK tarafından sivillerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için destek veriliyor.

Racu beldesine bağlı Mamel Uşağı Köyü'ne indirme yapan bir komando bölüğü, buradaki sivillerle bir araya geldi. Köy halkının ihtiyaçları doğrultusunda insani yardımda bulunan askerler, kumanya ve yiyecek dağıttı. Bir sıhhiye personeli de köyde daha önce bacağından yaralanan bir yaşlıya tıbbi müdahalede bulundu.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde, biri belde merkezi, 47'si köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 17'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 68 noktayı örgütten kurtardı.