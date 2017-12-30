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TSK açıkladı! PKK'ya ağır darbe

TSK açıkladı! PKK'ya ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), bölücü terör örgütü üyelerinin Irak'ın kuzeyinde uzun namlulu silahlar ve havanla gerçekleştirdiği saldırının ardından düzenlenen hava harekatında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 30-12-2017 16:47 - Güncelleme: 30-12-2017 16:47

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), bölücü terör örgütü üyelerinin Irak'ın kuzeyinde uzun namlulu silahlar ve havanla gerçekleştirdiği saldırının ardından düzenlenen hava harekatında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından dün uzun namlulu silahlar, roketatar ve havanla saldırıda bulunuldu.

Saldırının ardından teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi. Bölgedeki ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildi.

4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ: Operasyonda, ilk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirildi. Saldırıda yaralanan 3 asker, bölgeden tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı. Bölgede hava destekli operasyonlar sürüyor. 

TSK'DAN AÇIKLAMA

Açıklamada, "Yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleri ile mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Lenin 30 Aralık 2017 18:36 İşgal altındaki halkın şiddete başvurması engellenemez

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