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TSK acı haberi duyurdu! 2 askerimiz şehit düştü

TSK acı haberi duyurdu! 2 askerimiz şehit düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içi ve dışında gerçekleştirdiği terör operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. Bu mücadele sürerken TSK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bir, Hakkari'de de bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 17-02-2018 19:19 - Güncelleme: 18-02-2018 00:32

TSK'dan yapılan son dakika açıklamaya göre Afrin'de terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda bir asker şehit oldu. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde de bir askerin şehit olduğu bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde;

17 Şubat 2018 tarihinde Hakkâri/Şemdinli bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında icra edilen operasyonlarda ise bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.

Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Ali uyar 18 Şubat 2018 02:47 Kolay değil bu ülkenin bedelini 1000 yıldır ödüyoruz. Şimdi de aslanlarımız ödüyor. Bu ülke için canlarını feda eden şehitlerimize Allah cennettin de ağıtlaryacaktır inşallah. Koç yiğitler. Hakkınız ödenmez

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