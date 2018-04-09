Trump'tan son dakika Suriye açıklaması

Suriye'de rejim güçleri tarafından Doğu Guta'daki katliamla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'tan son dakika açıklaması geldi. Trump, saldırıyı kimin gerçekleştirdiği konusunu araştırdıklarını söyleyerek, 24-48 saat içerisinde askeri bir müdahale için karar vereceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump Suriye ile ilgili olarak, "Askeri yetkililerle görüşüyorum. Muhtemelen gün bitmeden bir karar vereceğim" dedi.

Trump, "Suriye’deki korkunç saldırıyı kınıyorum. Rusya mı, Suriye mi, İran mı yoksa hepsi birden mi yaptı, bunu anlayacağız. Askeri yetkililerle görüşüyorum. Muhtemelen gün bitmeden bir karar vereceğim. 24-48 saat içinde büyük bir karar vereceğiz" dedi.

Ayrıca Trump askeri seçenek sorusuna, “bütün seçenekler masada cevabını verdi.