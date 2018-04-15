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Trump'tan operasyon sonrası yeni Suriye açıklaması!

Trump'tan operasyon sonrası yeni Suriye açıklaması!

ABD, İngiltere ve Fransa koalisyonu Suriye'yi vurdu. ABD Başkanı Donald Trump Suriye operasyonu konusunda yeni açıklamalarda bulundu. Trump; ''saldırısı o kadar mükemmel ve isabetli bir şekilde yerine getirildi'' dedi ve medyaya sert çıktı.

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Eklenme Tarihi: 15-04-2018 15:35 - Güncelleme: 15-04-2018 15:35

Trump, "Suriye baskını harika bir şekilde ve böylesi bir kesinlikle olarak gerçekleştirildi" derken, ABD medyasında 'Görev tamamlandı' (Mission Accomplished) ifadesinin kendisi tarafından kullanılmasına yönelik eleştirilere sert çıktı.

Trump, tartışma yaratan 'Görev Tamamlandı' ifadesinin harika bir askeri terim olduğunu ve yeniden kullanılması gerektiğini söyledi. Trump yeni tweetinde şu ifadeyi kullandı:

“Suriye saldırısı o kadar mükemmel ve isabetli bir şekilde yerine getirildi ki, Yalan Haber Medyası’nın bunu küçümseyebilmesinin tek yolu, benim (operasyonun ardından) ‘Görev Tamamlandı’ (Mission Accomplished) terimini kullanmamdı. Bunun üstünde tepineceklerini biliyordum ancak bunun o kadar mükemmel bir askeri terim olduğunu hissettim ki, yeniden kullanması gerekiliyordu. Daha çok kullanın!”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • dobra 15 Nisan 2018 16:03 103 füzesen 71 inin havada vurulması mı başarı

    CEVAP YAZ 74 76
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