  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Trump'tan akıl sağlığı iddialarına sert yanıt!

Trump'tan akıl sağlığı iddialarına sert yanıt!

ABD Başkanı Trump, akli dengesine ilişkin iddialar hakkında Twitter'dan yaptığı açıklamada "Ben çok başarılı bir iş adamıyken meşhur bir TV yıldızı, sonra da (ilk denememde) ABD başkanı oldum. Sanırım bu akıllı değil, dahi sınıfına girer" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 06-01-2018 17:03 - Güncelleme: 06-01-2018 17:03

Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinin ardından tüm dünyanın tepkisini çeken ve Birleşmiş Milletler tarafından kabul görmeyen skandal kararın ardından ABD Başkanı Donald Trump, akıl sağlığının yerinde olmadığı yönündeki iddialara Twitter’dan yanıt verdi. Trump kendisinin akıllı olmakla kalmayıp, dahi olduğunu iddia etti.

Önceki gün yayımlanan ‘Ateş ve Öfke: Trump’ın Beyaz Sarayı’nın İçinden’ isimli kitapta, Trump’ın Beyaz Saray’daki ilk yılı anlatılıyor. Michael Wolff’un eski ve yeni Beyaz Saray çalışanlarına dayandırdığı kitapta, Trump’ın akıl sağlığının yerinde olmadığı, başkanlık görevi için yetersiz olduğu öne sürülüyordu. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson dün gece “Trump’ın akıl sağlığı yerinde” açıklaması yapmak zorunda kalırken, başkanın kendisi de bugün Twitter’dan konuştu.

'AKILLI DEĞİL DAHİYİM'

Trump, ‘Rusya’yla işbirliği yaptığına dair iddiaların bir yıldır kanıtlanamaması nedeniyle, Yalan Haber Ana Akım Medyası’nın taktiksel olarak akli denge ve zeka ile ilgili argümanlar öne sürdüğünü’ iddia etti. Sonra da kendisini şu sözlerle övdü:

“Esasında hayatım boyunca sahip olduğum en önemli iki servet, akli istikrar sahibi olmak ve gerçekten akıllı olmaktı. Sahtekâr Hillary Clinton da bu kozları çok sert oynamıştı ama herkesin bildiği gibi başarısız oldu. Ben çok başarılı bir iş adamıyken meşhur bir TV yıldızı, sonra da (ilk denememde) ABD başkanı oldum. Sanırım bu akıllı değil, dahi sınıfına girer… Ve çok da istikrarlı bir dahi.”

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Trump'tan akıl sağlığı iddialarına sert yanıt! haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 06 Ocak 2018 20:28 Yok,bence de dahi değil deli sınıfındasın Sayın TURP!

    CEVAP YAZ 2 1
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat