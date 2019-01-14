Trump'ın tweeti dolarda tansiyonu yükseltti bundan sonra ne olacak?

Geçtiğimiz haftaya 5.34'lü seviyelerden başlayan dolar/TL, Çarşamba günü gün içi işlemlerde 1 Kasım'dan bu yana en yüksek olan 5.5450'ye kadar yükselmişti. Kur Cuma günü 5.41'li seviyelere kadar geriledikten sonra öğleden sonra yönünü yukarı çevirerek 5.50 seviyesinin üzerini görmüştü.

Geçen hafta ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Türkiye ziyareti ve Suriye konusunda ABD ile tekrar karşı karşıya gelinebileceği endişeleri TL’yi baskı altında bırakmıştı.

ABD ile ilişikilerin tekrar gerilmesi olasılığı ve jeopolitik risklerin yeniden artma endişeleri dolara yukarı bir ivme kazandırdı. Tüm bunlarla birlikte ABB Başkanı Donal Trump’ın dün gece attığı Tweet tansiyonu yükseltti.

KÜSTAH TEHDİT

Trump tweet'inde "Kürtlere saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtlerin de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz" dedi.

Trump'ın Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamalar ile gece 5.50 seviyesini test eden dolar güne 5.4887 TL seviyesinden başladı.

TÜRK HEYET ABD YOLCUSU

Öte yandan Türkiye ve ABD arasında Suriye’deki gelişmeler, terörle mücadele ve konsolosluk konularında temaslarda bulunmak üzere 5 Şubat’ta bir Türk heyetinin ABD’ye gideceği belirtildi.

AGREFİS FİYATLAMA GÖRÜLEBİLİR

Bir analist ise “Bolton ile ilgili haberler önemli ancak dolar/TL’de zaten görüntü bozuldu. Yukarı yönlü bir eğilim var gibi ancak günlük hareket alanı içerisinde şu an. Ancak daha ciddi bir haber akışında daha agresif fiyatlama görebiliriz” dedi.

Saat 08:55'te dolar, euro ve sterlin

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