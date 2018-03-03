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Trump'ın görüşme isteğine sert yanıt

Trump'ın görüşme isteğine sert yanıt

Kuzey Kore yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Pyongyang yönetimi ile sadece doğru koşullar altında görüşmeyi isteriz." açıklamasına tepki gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 03-03-2018 22:55 - Güncelleme: 03-03-2018 22:55

Yonhab haber ajansının haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin kendileri ile görüşme için şart öne sürmesi halinde iki ülke arasında herhangi bir diyaloğun olmayacağı bildirildi. 

Kuzey Kore'nin, Washington yönetimiyle diyalog karşılığında nükleer ve füze programlarını terk etme niyetinin olmadığının vurgulandığı açıklamada, "Sorunun barışçıl ve diplomatik yolla çözülmesinden yanayız ancak hiçbir zaman diyalog için yalvarmayacağız. ABD'nin sürekli dönüp dolaşıp dillendirdiği askeri seçenekten de kaçınmayacağız." ifadelerine yer verildi. 

Açıklamada, "Trump'ın şartlı diyalog açıklamasının, Washington'un, Kuzey Kore ile diyalog istemediğini teyit ettiğini gösterdiği" belirtildi. 

Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore ile diyalog kurmak isteriz ancak sadece doğru koşullar altında." ifadelerini kullanmıştı. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • kundemacı 03 Mart 2018 23:45 Devlet adamı dediğin böyle olur. Bizimkiler olsa Trump ile görüşmeyi çok büyük bir zafer kabul ederler.

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