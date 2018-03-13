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Trump'ın görevden aldığı Tillerson'dan ilk açıklama

Trump'ın görevden aldığı Tillerson'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden aldığı Rex Tillerson açıklama yaptı. Tillerson, "31 Mart dışişlerinde son günüm. Bu görevimin ardından sivil hayatıma döneceğim. Görevden alındıktan sonra Trump ile telefonda görüştüm" dedi

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Eklenme Tarihi: 13-03-2018 22:28 - Güncelleme: 13-03-2018 22:28

ABD Başkanı Trump'ın görevden aldığı Dışişleri Bakanı Rex Tillerson basın toplantısı düzenledi. Tillerson, '31 Mart dışişlerindeki son günüm olacak.' açıklamasında bulundu. Tillerson, görevden alındıktan sonra Trump ile telefonda görüştüğünü söyledi. Tillerson, "Suriye'de ve Irak'da yapılması gereken daha çok şey var. Müttefikler olmadan bunları başaramayız. Gururlu bir Amerikalı olarak sivil hayata döneceğim.' dedi.

Tillerson, ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, görevine son verilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Basın toplantısında duygusal hali dikkati çeken Tillerson, Başkan Trump'ın kendisini bugün öğleden sonra Air Force uçağıyla California'ya giderken aradığını anlattı.

Tillerson, görev süresinin 31 Mart'ta sona ereceğini ifade etti.

Bugün içerisinde ise görevini Bakan Yardımcısı John Sullivan'a devredeceğini kaydeden Tillerson, ABD Dışişleri Bakanlığına atanan John Pompeo'ya yapılacak geçiş süreci için çalışmaları başlatacağını belirtti.

Başkan Trump, sabah saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak Tillerson'ı görevden aldığını ve yerine ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo'yu getireceğini duyurmuştu.

Trump daha sonra Air Force uçağıyla California'ya gitmeden önce Beyaz Saray'da basına yaptığı açıklamada Tillerson'la bazı konularda sorunlar yaşadıklarını ve Pompeo'nun göreve geleceğini söylemişti.

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