  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Trump'ın '1915 Olayları' açıklamasına Türkiye'den cevap

Trump'ın '1915 Olayları' açıklamasına Türkiye'den cevap

ABD Başkanı Donald Trump'ın 1915 olaylarıyla ilgili 'büyük felaket' açıklamasına Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 25-04-2018 08:28 - Güncelleme: 25-04-2018 08:28

ABD Başkanı Donald Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin yayınladığı mesajla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Bugün, 20. yüzyılın en büyük toplu katliamlarından olan Meds Yeghern'de acı çekmiş olanların anısını hatırlıyoruz" ifadesi kullanılmıştı.

 Trump'ın açıklamasına Tür Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama ile cevap verdi. İşte o açıklama...

TRUMP'IN İFADELERİNİ REDDEDİYORUZ... "ABD Başkanı Donald Trump tarafından 1915 olayları hakkında, 24 Nisan 2018 tarihinde yapılan yazılı açıklamada yer alan yanlış ifadeleri ve sübjektif tarih yorumunu reddediyoruz.

ERMENİ İSYANCILARIN KATLETTİĞİ 500 BİN MÜSLÜMAN... ABD Yönetimi’nden beklentimiz Osmanlı’nın tüm milletlerinin büyük acılar yaşadığı bu dönemi adil bir yaklaşımla değerlendirebilmesidir. Bu çerçevede, Başkan Trump’a aynı dönemde Ermeni isyancıların yer aldığı olaylar nedeniyle katledilen 500 binden fazla Müslümanın bulunduğunu hatırlatırız.

Türkiye bir Ortak Tarih Komisyonu kurulması yoluyla tarihin bu acılı döneminin aydınlatılmasını önermeye devam etmekte olup, arşivlerini araştırmacıların istifadesine açmıştır.

OSMANLI ERMENİLERİNİN TORUNLARI... Öte yandan, I. Dünya Savaşı şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenileri bu yıl da 24 Nisan günü, İstanbul Ermeni Patrikhanesi’nde düzenlenen dini törenle hak ettikleri saygıya ve 800 yıllık Türk-Ermeni dostluğuna uygun biçimde anılmışlardır. ABD Yönetimine, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sözkonusu törene ilettiği ve Türkiye’nin bu hassas konuya ilişkin yaklaşımını yansıtan, Osmanlı Ermenileri’nin torunlarına muhatap 24 Nisan 2018 tarihli mesajını dikkate almalarını tavsiye ederiz.

ASILSIZ SOYKIRIM İDDİALARI AKLI SELİME UYGUN DEĞİL... Tüm bu hususlarla birlikte, ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamanın bu konudaki uluslararası hukuki normlar içerisinde kalmasının ve asılsız soykırım iddialarının dile getirilmemiş olmasının aklı selime uygun bir hareket tarzı teşkil ettiğini düşünüyoruz."

Trump'tan 1915 mesajı! Obama gibi davrandı

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Trump'ın '1915 Olayları' açıklamasına Türkiye'den cevap haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • MİSAFİR 25 Nisan 2018 09:12 OHAL ÇOK İYİ BİR HALDIR OHALİN SÜREKLİ OLMASINI İSTİYORUZ OHAL GELİNCE CAHİL BARBAR İNSANLIK DÜŞMANI VATAN HAİNİ SATILMIŞ ZIR CAHİLLER OSMANLI TOKADINI YEDİ TOPRAKLARIMIZDAN YA KAÇTILAR YADA TEMİZLENDİLER ,DOĞUYA GÜNEYDOĞUYA OHALLE BİRLİKTE İNSANLIK GELDİ HUZUR GELDİ KARDEŞLİK GELDİ HUKUK BUDUR İŞTE .AVRUPANIN ABD NİN TERÖRÜN ARKASINDA DURMASI DEĞİL HUKUK

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Donald Trump
DONALD TRUMP KİMDİR?

ABD'nin 45. başkanı Donald Trump oldu. Peki kimdir Donald Trump, kaç kez evlendi son eşi Melania Trump ile ne zaman evlendi? Donald Trump'ın başkanlık seçimi ve hikayesi. Donald John Trump (d. 14 Haziran 1946; Queens, New York); ABD'l

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro