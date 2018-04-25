Trump'ın '1915 Olayları' açıklamasına Türkiye'den cevap

ABD Başkanı Donald Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin yayınladığı mesajla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Bugün, 20. yüzyılın en büyük toplu katliamlarından olan Meds Yeghern'de acı çekmiş olanların anısını hatırlıyoruz" ifadesi kullanılmıştı.

Trump'ın açıklamasına Tür Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama ile cevap verdi. İşte o açıklama...

TRUMP'IN İFADELERİNİ REDDEDİYORUZ... "ABD Başkanı Donald Trump tarafından 1915 olayları hakkında, 24 Nisan 2018 tarihinde yapılan yazılı açıklamada yer alan yanlış ifadeleri ve sübjektif tarih yorumunu reddediyoruz.

ERMENİ İSYANCILARIN KATLETTİĞİ 500 BİN MÜSLÜMAN... ABD Yönetimi’nden beklentimiz Osmanlı’nın tüm milletlerinin büyük acılar yaşadığı bu dönemi adil bir yaklaşımla değerlendirebilmesidir. Bu çerçevede, Başkan Trump’a aynı dönemde Ermeni isyancıların yer aldığı olaylar nedeniyle katledilen 500 binden fazla Müslümanın bulunduğunu hatırlatırız.

Türkiye bir Ortak Tarih Komisyonu kurulması yoluyla tarihin bu acılı döneminin aydınlatılmasını önermeye devam etmekte olup, arşivlerini araştırmacıların istifadesine açmıştır.

OSMANLI ERMENİLERİNİN TORUNLARI... Öte yandan, I. Dünya Savaşı şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenileri bu yıl da 24 Nisan günü, İstanbul Ermeni Patrikhanesi’nde düzenlenen dini törenle hak ettikleri saygıya ve 800 yıllık Türk-Ermeni dostluğuna uygun biçimde anılmışlardır. ABD Yönetimine, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sözkonusu törene ilettiği ve Türkiye’nin bu hassas konuya ilişkin yaklaşımını yansıtan, Osmanlı Ermenileri’nin torunlarına muhatap 24 Nisan 2018 tarihli mesajını dikkate almalarını tavsiye ederiz.

ASILSIZ SOYKIRIM İDDİALARI AKLI SELİME UYGUN DEĞİL... Tüm bu hususlarla birlikte, ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamanın bu konudaki uluslararası hukuki normlar içerisinde kalmasının ve asılsız soykırım iddialarının dile getirilmemiş olmasının aklı selime uygun bir hareket tarzı teşkil ettiğini düşünüyoruz."

Trump'tan 1915 mesajı! Obama gibi davrandı