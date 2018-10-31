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Trump'a 'görüşmeleri kesin' çağrısı!

Trump'a 'görüşmeleri kesin' çağrısı!

ABD'li bir grup Cumhuriyetçi senatör, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sebebiyle, Suudi Arabistan ile yapılan sivil nükleer görüşmelerinin kesilmesi için Başkan Donald Trump'a mektup gönderdi.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 21:35 - Güncelleme: 31-10-2018 21:35

ABD'nin Florida eyaleti Senatörü Marco Rubio'nun öncülük ettiği 5 senatörden oluşan grup Kaşıkçı cinayetine ilişkin Başkan Donald Trump'a mektup yollayarak Suudi yönetimiyle yapılan anlaşmaların gözden geçirilmesini istedi.

ABD medyasına yansıyan mektupta, senatörler, Kaşıkçı'nın  öldürülmesinden önce de Suudi Arabistan ile yapılan nükleer iş birliği anlaşması  konusunda endişe duyduklarını ancak işlenen cinayetin Suudi Krallığı hakkında  duydukları şüpheleri artırdığını vurguladı.

Mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine yönelik gün yüzüne  çıkmaya devam eden bulgular ile Suudilerin Yemen ve Lübnan konusundaki tavırları,  Suudi Arabistan'daki mevcut karar vericilerin şeffaflığı, sorumluluğu ve  muhakemesine dair ciddi endişeler uyandırdı. Bu nedenle, ABD-Suudi sivil nükleer  anlaşmasıyla ilgili tüm müzakereleri öngörülebilir bir geleceğe kadar askıya  almanızı rica ediyoruz.”

Senatörler, Trump'ın yaptıkları çağrıyı görmezden gelmesi durumunda,  iki ülke arasındaki nükleer anlaşmaları engellemek için "Atom Enerjisi  Yasası'ndaki" maddelere başvuracaklarını belirtti.

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