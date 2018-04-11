Trump tweet attı dolar adeta uçuşa geçti! Tarihi rekor...

ABD Başkanı Trump'ın Twitter'dan yaptığı "'Füzelerimiz geliyor, hazır ol Rusya" açıklamasından sonrası döviz piyasası yeniden rekor seviyelere yükseldi. Dolar kuru 4.1723 TL ile tarihi rekorunu kırarken, Euro kuru 5.1646 TL, Sterlin/TL ise 5.9212 TL ile yeni zirvesini gördü. İstanbul Borsası'ndaki kayıp ise yüzde 3'ü geçti.

Döviz kurları rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Dolar/TL tarihi rekorunu 4.1723 TL'ye taşırken, saat 14.07 itibarıyla 4.1652 TL'de hareket etti. Euro/TL 5.1646 TL ile yeni zirvesini görürken, şu dakikalarda 5.1574 TL'de bulunuyor.

Sterlin/TL ise 5.9212 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, şu sıralarda 5.9117 TL seviyesinde... Dolar endeksi 89.22 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi 1.2372 seviyesinde...

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 14.47 seviyesinde bulunurken, 10 yıllık tahvilin bileşik faizi ise 13.38 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Suriye'deki gelişmelerin ve ABD ile Rusya arasında artan gerilimin Türk lirası varlıkları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,1340 lira, avronun satış fiyatı ise 5,1130 lira olmuştu.

Bakan Zeybekci'den flaş dolar açıklaması: Kimse endişe etmesin

Saat 09:55 itibarıyla dövizdeki son durum şöyle:

DOLAR VE EURO İÇİN NE TAHMİN EDİLİYOR?

Peki dolar ve eurodaki yükseliş devam eder mi? Yatırımcının kafasında şuanda bu soru var. Uzmanlar döviz kuru için biraz temkinli tahminlerde bulunuyor. Dolarda direnç seviyesi olarak görülen 4,13'ün üzerinin görülmesi halinde doların 4,20'nin üstüne çıkabileceği işaret ediliyor. Yani genel görüş yukarı yönlü fiyatlamanın süreceği yönünde.

Piyasaların beklediği kritik rakamlar açıklandı

İŞTE GÜNCEL YORUMLAR;

Eda Karadağ, Araştırma Uzmanı – Dolar Kuru USDTRY Paritesi Yorumu

Teknik olarak USDTRY halen kırılgan ancak 4.13 seviyesinden geçen uzun vadeli kanal direncini test etmiş ve bu direncin altında bulunuyor. DolarTL’nin bu seviye üzerine yükselmesi ve yerleşmesi durumunda 4.26 seviyesindeki fibonacci direncini izliyor olacağız. Göstergeler halen yukarı trendi işaret ediyor. Aşağıda en etkili diyebileceğimiz destek 4.0263 seviyesi. Bu seviyenin altına gerileme olmadıkça dolarda ateşin halen sıcak olduğunu söylemek mümkün.

Yusuf Kavak, Araştırma Uzmanı – Dolar Kuru Yorumu

Teknik olarak şuan için yukarı tarafta direnç seviyesi vermek anlamsız olacaktır. Ancak yükselen kanal üst bandının üzerinde kalıcılık olup olmayacağı kritik olacaktır. Kanal üst bandının geçilememesi halinde geri çekilmeler görülebilir. (Işık FX)

Özgecan Özdemir, Araştırma Uzmanı – USDTRY, Dolar Kuru Yorumu

USDTRY’de 4,1230 direncinin aşılması ile alımların artarak devam ettiğini görebiliriz. Böylece paritede yukarı yönlü pozitif fiyatlama bir müddet daha sürebilir. (Ahlatcı Yatırım)

Uğur Bozkurt – DolarTL Paritesi USDTRY Yorumu

ABD Doları dün, gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında karışık bir seyir izlerken, Türk Lirası da negatif ayrışan para birimleri arasında yer aldı. Türk Lirası, günü ABD Doları karşısında 0.98% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak bakıldığında USDTRY orta vadeli yükseliş eğilimi ve kısa vadeli yükseliş eğilimi devam etmekte. USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri 4.1333 ve 4.1673’de, destek seviyeleri ise 4.0993 ve 4.0654’de bulunmaktadır. (Alan Menkul)