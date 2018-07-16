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Trump- Putin toplantısında gazeteci protestosu

Trump- Putin toplantısında gazeteci protestosu

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın toplantısı sırasında yazılı pankart açan gazeteci salondan çıkarıldı.

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 20:55 - Güncelleme: 16-07-2018 20:55

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ortak basın toplantısı öncesinde bir basın mensubu “Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması” yazan bir pankart açınca konferans salonundan dışarı çıkarıldı.

Gazeteci Sam Hüseyni, Putin ve Trump’ın düzenleyeceği ortak basın toplantısı öncesi protesto yapınca salondan zorla çıkartıldı. Hüseyni’nin elindeki kağıtta “Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması” yazdığı gözendi.

Nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması, Birleşmiş Milletlerde 122 oyla kabul edilmiş, nükleer silah sahibi ABD, İngiltere, Rusya, Fransa ve Çin'in karşı çıkmıştı. Nükleer silahların kaldırılmasını hedef olarak gösteren antlaşma taraflara karşı yaptırım niteliği taşımıyor.

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