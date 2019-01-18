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Trump eşi ve çocuğunu yolladı ülke ayağa kalktı

Trump eşi ve çocuğunu yolladı ülke ayağa kalktı

Hükümetin kapalı olmasını gerekçe göstererek Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Afganistan uçuşuna engel olan Donald Trump, eşi Melania'nın hafta sonu tatili için askeri uçakla seyahatine ise izin verdi.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2019 17:33 - Güncelleme: 18-01-2019 17:33

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan’daki ABD askerlerini ziyaret etmeyi planlayan Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi’nin seyahatini hükümetin kapalı olmasını gerekçe göstererek uçuşunu iptal etti.

Ancak Trump'ın bu kararı skandal bir kararın ortaya çıkmasına neden oldu. ABD First Lady’sinin askeri uçakla Mar-a-Lago’ya gitmesi, Trump'ın Pelosi'nin uçuşunu iptal etmesi ile ortaya çıktı.

PELOSİ'YE GELİNCE PARA YOK
ABD basınında yer alan haberlere göre ise, Andrews Hava Kuvvetleri Üssü’nde bulunan bir jetle tatile giden Melania Trump’ın uçuşu 35 bin dolara mal oldu. Donald Trump, ‘hükümetin kapanması’ gerekçesiyle uçuşunu iptal ettiği Pelosi’ye “800 bin Amerikan işçisinin ücret almaması nedeniyle, bu halkla ilişkiler olayını ertelemenin tamamen uygun olduğuna katılacağınıza eminim” demişti.

EŞİ VE OĞLUNA ASKERİ UÇAK
Başkanın askeri uçak kullanan aile üyeleri için kullanılan ‘EXEC1F’ koduyla uçtuğu görülen Melania Trump’ın, Boeing C32-A modeli bir uçakla seyahat ettiği tespit edildi. Yanında oğlu da Barron’un da bulunduğu belirtlen First Lady’nin, perşembe akşamı Batı Palm Beach’e ulaştığı ve hafta sonunu buradaki konutunda geçireceği öğrenildi.

HÜKÜMET 28 GÜNDÜR KAPALI
Öte yandan hükümet, bütçe görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlıklar sebebiyle 22 Aralık’tan bu yana kapalı. ABD tarihinde ilk kez hükümet bu kadar uzun süre kapalı kaldı.

Trump hükümeti kapattı ülkeden çıkamıyor daha önce de yemek sorunu yaşamıştı

 

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