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Trump: Erdoğan dışındaki hiç kimse işini düzgün yapmıyor

Trump: Erdoğan dışındaki hiç kimse işini düzgün yapmıyor

Brüksel'deki NATO Zirvesi ABD basınında tartışılmaya devam ediyor. CBS televizyonuna katılan ABD'li gazeteci Ian Bremmer, Trump'ın zirveye damgasını vuran anlarını kamuoyu ile paylaştı.

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Eklenme Tarihi: 17-07-2018 07:35 - Güncelleme: 17-07-2018 07:35

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi'ndeki üye ülkelerin savunma bütçeleri konusunda yaptığı eleştiriler ABD basınında tartışılmaya devam ediyor. CBS televizyonuna katılan gazeteci Ian Bremmer, zirvede ABD Başkanı Trump'ın dünya liderlerine Başkan Erdoğan ile ilgili söylediği sözleri paylaştı.

Bremmer, ABD Başkanı Trump'ın toplantı sırasında çok sinirli olduğunu belirterek "Trump toplantıda liderlerden daha fazla harcama için taahhüt alamadı. Birçoğu parlamentodan izin almalıyız, devam eden bir sürecimiz var, size daha fazla harcama yapacağımızı söylemeyiz diyordu. Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a döndü ve şöyle dedi: Erdoğan dışındaki hiç kimse işini düzgün yapmıyor. Sonra da Erdoğan'la yumruk tokuşturdu" dedi.

Geçtiğimiz hafta Brüksel'deki NATO Zirvesi'ne 'bütçe' sorunu damgasını vurmuştu. ABD Başkanı Trump, NATO üyesi ülkeleri eleştirerek, "ABD, NATO’ya olan kararlığında son derece güçlü ama herkes aynı ruhu göstermeli. O ruhu yakalayabilmiş olmak harika. ABD’ye savunma bütçesinde adil davranılmıyordu" demişti. Trump'ın bu sözlerine Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Savunma bütçemizin arttırılması konusunda garanti vermedik" ifadeleriyle yanıt vermişti. (Yeni Şafak)

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Dişi Mihraki 17 Temmuz 2018 08:12 Ee.. Hani dış mihraklar? felan filan..

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