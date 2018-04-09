Trump: 48 saat içinde büyük bir karar vereceğim!

ABD Başkanı Trump, Doğu Guta'daki saldırıyı kınayıp, "Askeri yetkililerle görüşüyorum. 24 ile 48 saat arasında kararımı vereceğim." dedi.

Hatırlanacağı gibi ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Thomas Bossert, ABD'nin Suriye'deki kimyasal saldırıya karşılık vermek için herhangi bir ihtimali masadan kaldırmayacağını söyleyerek, 'saldırı' mesajı vermişti.

TRUMP'TAN ESAD'A: BEDELİ AĞIR OLACAK!

Trump ise saldırıdan hemen sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamada Esad'a "Hayvan" diyerek sert tepki göstermiş 80 sivilin hayatını kaybettiği kimyasal saldırının bedelinin ağır olacağını söylemişti.