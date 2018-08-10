Trafik kuralının olmadığı ülke Bangladeş

Dünyanın en kalabalık ve gürültülü kentlerinden Dakka’da korna sesleri trafiği kabusa çeviriyor. Trafiğin soldan işlediği ülkede tek trafik kuralı ise kornaya basarak ilerlemek. Ülkede en yaygın şekilde kullanılan ulaşım araçlarının başında tuk-tuklar (motor taksi) ve rikşalar geliyor. Dakka'da şehiriçi ulaşım aracı olarak, yüzde 47'sini otobüs, yüzde 9'nu arabalar ve yüzde 33'ünü üç tekerlekli pedallı rikşalar oluşturuyor. Şehir merkezinde özellikle işe gidiş ve iş çıkış saatlerinde trafik durma noktasına gelirken bazı sürücüler kontak kapatarak bekliyor.

Başkent Dakka'da trafik ışıkları veya herhangi bir trafik kuralı yok. Sürücüler lunaparktaki çarpışan arabalar gibi ilerliyor, şerit değiştiriyor buda trafiği kaosa çeviriyor. Dakka’da kaza yapan araçların sürücüleri ise araçlarından inmeden yollarına devam ediyor. Dakka’da birçok otobüs ve arabaların kaportalarında ise kaza nedeniyle sürtme izleri göze çarpıyor.