Trabzon'a iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı

TRABZON Havalimanı’na iniş sırasında bir yolcu uçağı, pistten çıktı. Uçak pist dışındaki toprak alana girerken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Uçaktaki 164 yolcu tahliye edildi. Yaralı yolcular hastaneye sevk edildi.



Trabzon Valisi Yücel Yavuz, yaptığı açıklamada, Ankara'dan Trabzon'a gelen uçağın iniş yaptıktan sonra pistten dışarıya çıktığını söyledi.

Yavuz, yolcuların tahliye edildiğini belirterek "Herhangi bir yaralı yok." dedi.