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Tosun'un keyfi yerinde! Yeni fotoğrafı ortaya çıktı

Tosun'un keyfi yerinde! Yeni fotoğrafı ortaya çıktı

Çiftlik Bank'ın firari CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai’nin en lüks otellerinden Atlantis The Palm’da çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Otelde gecelik oda fiyatları 20 bin liraya kadar çıkıyor.

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 08:28 - Güncelleme: 16-04-2018 08:28

Çiftlik Bank adı altında onbinlerce kişinin milyonlarca lira dolandırılmasına ilişkin soruşturmanın bir numaralı faili Mehmet Aydın, Kırmızı Bülten ile dünyanın dört bir yanında aranıyor. En son Uruguay ve Arjantin’de görünen Aydın’ın nerede olduğuna dair henüz bir iz yok. Ancak her geçen gün hayatı ve faaliyetleriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 

DUBAİ'DE LÜKS OTELDE
Milliyet'te yer alan habere göre; Mehmet Aydın’ın Dubai’nin en lüks otellerinden Atlantis The Palm’da çekilmiş bir fotoğrafına ulaştı.  Otelin ‘Aquaventure’ adlı su parkında görülen Aydın’ın yanında Dubai’deki adamlarından biri de var.  Otel,  Dubai’nin en lüks ve pahalı otellerinden biri... Gecelik oda fiyatları 20 bin liraya kadar çıkıyor. Aydın fotoğrafta yanındaki adamıyla su parkında eğlenirken görülüyor. 

10 MİLYON LİRALIK BİTCOİN VAR
Mehmet Aydın’ın bitcoin hesaplarından yaptığı son işlemlere ilişkin detaylara da ortaya çıktı. Bu detaylara göre Aydın’ın son işlem yaptığı bitcoin cüzdanında yaklaşık 10 milyon liralık bitcoin var. Aydın bu bitcoinleri iki parça halinde yönetiyor. Birden fazla hesaptan da Aydın’ın hesabına akış var.

4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Çiftlik Bank soruşturması kapsamında son olarak  aralarında organizasyonun muhasebeciliğini yapan K.K’nın da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • doğrucu 16 Nisan 2018 08:48 bu bebe nin akıl hocaları nerde.. bunun ağzına 1 parmak bal çalmışlar.. paranın büyüğünü kim götürmüş..

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