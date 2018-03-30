Topbaş'ın damadı Kavurmacı: Ağzımızın payını aldık...

FETÖ’nün iş dünyasına yönelik yapılanmasıyla ilgili 20’si tutuklu 86 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı “FETÖ’nün gizli illegal amacından haberim olsa TUSKON’un yanından geçmezdim. Basiretimiz bağlanmış, ağzımızın payını aldık” diyerek tahliyesini istedi.

YAPILAN YAZIŞMALAR TEKSTİL İLE İLGİLİ: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmada, Kavurmacı suçlu olmadığını öne sürerek, “TUSKON’da yönetim kurulu üyesi ve tutuklu olan benden başka kimse yok. 5. Olağan Genel Kurula katılmak, suç kabul edilmiştir. Ama benden sonra istifa edenlere suç isnadında bulunulmamıştır. Tutukluluğumun devam etmesi yasaya aykırıdır. Ahmet Sait Kavurmacı’yla ilgili iddiaların bana yöneltilmesini kabul etmiyorum. Yapılan yazışmalar tekstil ile ilgilidir.”

"BU KADAR TOSUN...." Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, “O yazışmalarda A.S.K. ve Ö.F.K’ye bu kadar tosun, bu kadar para yazıyor. Böyle görev paylaşımı oldu mu?” diye sordu. Kavurmacı da kendisinin kurbanlarını Suffa Vakfı’na verdiğini, şirketlerinden ihanet şirketlerine kaynak aktarılmadığını öne sürdü. Ağabeyi Ahmet Sait Kavurmacı veya başkalarının yaptıklarından kendisinin sorumlu tutulamayacağını savunan sanık, “Sanayici olarak ekmeğimin peşinden koştum. FETÖ’nün gizli illegal amacından haberim olsa TUSKON’un yanından geçmezdim. Basiretimiz bağlanmış, ağzımızın payını aldık. Ben tutuklanmadan küçük kızım 6 aylıktı, şimdi 25 aylık, babasını tanımıyor. Epilepsi hastasıyım. Tahliyemi talep ediyorum” dedi. Duruşma ertelendi.