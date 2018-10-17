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TOKİ’nin indirim kampanyası cuma günü sona eriyor

TOKİ’nin indirim kampanyası cuma günü sona eriyor

TOKİ'nin, borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için düzenlediği yüzde 24 indirim kampanyasına başvurular 19 Ekim Cuma günü son bulacak.

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 11:55 - Güncelleme: 17-10-2018 11:55

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının cuma gününe kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini belirterek, "Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak" dedi.

Vatandaşların kampanyaya gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını belirten Turan, "TOKİ'den sosyal konut satın alan, çoğu alt gelir grubundan vatandaşlarımıza yüzde 24 erken ödeme indirimi ile önemli bir fırsat sunduk. Kampanyamızdan şu ana kadar 9 bin 870 vatandaşımız yararlanarak 427 Milyon 427 bin liralık borç bakiyesini kapattı" ifadelerini kullandı.

YASTIK ALTINDAN 397 MİLYON ÇIKTI
İndirim kampanyasına katılan vatandaşların yüzde 97’sinin 379 milyon liralık borcunu banka kredisi kullanmadan kapattığını ifade eden Turan, “Kampanaya katılan vatandaşlarımızın yastık altı diye tabir ettiğimiz kişisel tasarruflar ile borçlarını kapatması sektörümüz açısından önemli bir gelişmedir. Ayrıca vatandaşlarımız yastık altından çıkardığı paralar da ekonomiye yeni bir katkı olmuştur” diye konuştu.

ESNEK ÖDEME İLE 37 MİLYONLUK BORÇ KAPATILDI
Bu yıl ki indirim kampanyasında esnek ödeme yaptıklarını vurgulayan Turan, “Yüzde 24 indirim kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlanıyor. Borcunun tamamını kapatamayan vatandaşlarımız yaptıkları 37 milyon 665 bin liralık peşin ödemelerle yüzde 24 indirim kampanyamızdan faydalandı” dedi.

Kampanyadan, satışları 2017 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2017 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri sahiplerinin yararlanabildiğini belirten Turan, “Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz indirim kampanyasına dahil edilmedi. İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerimizdeki konut ve iş yeri alıcıları başvuru tarihi itibarıyla idareye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve emlak vergisi gibi herhangi bir borçlarının bulunmaması gerekiyor" diye konuştu.

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Kaynak : DHA

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