TOKİ'den yeni kampanya 10 bin lira peşinatla ev fırsatı!

Bugün itibariyle 11 yeni kampanyaya başlayan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, inşa ettiği konutları uygun koşullarla satışa çıkarıyor. Bugün satışa çıkan 1.693 adet konut 10 bin TL'den başlayan peşinatlarla alıcılarını bekliyor.

1-Ankara Sincan Saraycık 611 konut

TOKİ Ankara Sincan Saraycık projesindeki 611 konut bugün itibariyle satışa çıktı. 2+1, 3+1 ve 4+1 dairelerin bulunduğu projede konut fiyatları 135 bin 480 TL'den başlıyor. Aylık taksit tutarlarının 846,75 TL'den başladığı TOKİ Sincan projesi için ödenecek en düşük peşinat bedeli 13 bin 548 TL olarak belirlendi.

2-Afyonkarahisar Sinanpaşa 42 konut

TOKİ Afyonkarahisar Sinanpaşa projesinde 42 adet konut bulunuyor. Projedeki 3+1 konutlar için başvurular bugün itibariyle başlıyor. Konut fiyatlarının 194 bin 791 TL'den başladığı proje için en düşük peşinat bedeli 23 bin 374 TL olarak belirlendi. Projeden aylık 649,31 TL taksitle konut sahibi olmak mümkün.

3-Samsun İlkadım 162 konut

Samsun İlkadım TOKİ projesi için başvurular bugün itibariyle başladı. Projede toplam 162 adet konut bulunuyor. 2 oda 1 salon, 3 oda 1 salon ve 4 oda 1 salon daire tiplerine yer verilen İlkadım TOKİ'de konut fiyatları 176 bin 198 TL'den başlıyor. Proje için en düşük peşinat bedeli 17 bin 619 TL, en düşük aylık taksit bedeli ise 734,16 TL olarak belirlendi.

4-Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir 1. Etap 20 konut

TOKİ Gaziantep Şehitkamil 1. Etap projesinde 20 adet konut bulunuyor. Projedeki konutlar için başvurular bugün itibariyle başlıyor. Şehitkamil 1. Etap TOKİ'de en düşük konut bedeli 117 bin 133 TL, en düşük peşinat bedeli ise 24 bin 509 TL olarak belirlendi. Şehitkamil Kuzeyşehir 1. Etap için ödenecek aylık taksit tutarları 1.109 TL'den başlıyor.

5-Ankara Mamak Gülseren Mahallesi 4 konut

TOKİ Ankara Mamak Gülseren Mahallesi projesinde 4 adet konut bulunuyor. Projede 1 oda 1 salon ve 2 oda 1 salon dairelere yer veriliyor. 20 bin TL peşinatla konut sahibi olunabilen TOKİ Mamak projesinde konut fiyatları 134 bin 960 TL'den başlıyor. Projeden aylık 638,67 TL'den başlayan taksitlerle konut sahibi olmak mümkün.

6-Mardin 4 konut

TOKİ Mardin Nur Mahallesi başvuruları bugün itibariyle başlıyor. Projeden 10 bin TL peşinatla konut sahibi olunabiliyor. 3 oda 1 salon konut tiplerinin yer aldığı TOKİ Mardin Nur Mahallesi projesinde fiyatlar 171 bin 911 TL'den başlıyor. Proje için en düşük aylık taksit tutarı 749,59 TL olarak belirlendi.

7-Mardin Nur Mahallesi alt gelir 1 konut

1 adet 2 oda 1 salon konuta yer verilen Mardin Nur Mahallesi alt gelir grubu için başvuru dönemi bugün başlıyor. Konut bedelinin 109 bin 784 TL olduğu projeden 13 bin 174 TL peşinat ve 536,72 TL taksitle konut sahibi olmak mümkün.

8-Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir 3. Etap 694 konut

694 adet konuta yer verilen Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir 3. Etap için başvuru dönemi bugün başlıyor. 2 oda 1 salon konutların bulunduğu projede daire fiyatları 114 bin 328 TL'den başlangıç gösteriyor. Projeden 13 bin 719 TL peşinat ve aylık 381,09 TL taksitle konut sahibi olmak mümkün.

9-Edirne Fırınlarsırtı alt gelir grubu 97 konut

TOKİ Edirne Fırınlarsırtı projesinde yer alan 97 konut bugün itibariyle satışa çıktı. Konut fiyatlarının 114 bin 328 TL ile 175 bin 934 TL arasında değiştiği projeden aylık 381,09 TL taksitle konut sahibi olmak mümkün. TOKİ Fırınlarsırtı alt gelir grubu projesi için ödenecek en düşük peşinat tutarı 13 bin 719 TL.

10-Edirne Fırınlarsırtı orta gelir grubu 40 konut

TOKİ Edirne Fırınlarsırtı orta gelir grubu projesinde 40 adet konut bulunuyor. Projede yer alan konutlar için başvuru dönemi bugün başlıyor. En düşük konut fiyatının 188 bin 738 TL olduğu TOKİ Fırınlarsırtı orta gelir grubu projesinden 18 bin 873 TL peşinat ve aylık 1.179 TL taksitle konut sahibi olunabiliyor.

11-Şehitkamil 2. Etap 18 konut

TOKİ Gaziantep Şehitkamil 2. Etap projesindeki 18 adet konut bugün satışa çıkıyor. 2 oda 1 salon, 3 oda 1 salon ve 4 oda 1 salon konutların yer aldığı projeden 12 bin 247 TL peşinatla konut sahibi olunabiliyor. Konut fiyatlarının 122 bin 471 TL'den başladığı proje için en düşük aylık taksit bedeli 637,87 TL olarak belirlendi.