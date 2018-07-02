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Tokat gibi Türkiye sözleri: Yerden yere vurdu!

Tokat gibi Türkiye sözleri: Yerden yere vurdu!

Azerbeycan Milletvekili Ganire Paşayeva Avrupa Konseyi'nde yaptığı konuşmada Avrupa'nın Türkiye'ye yönelik iki yüzlü tavrını vurgulayarak bu tavrın sonlandırılması çağrısında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 02-07-2018 19:53 - Güncelleme: 02-07-2018 19:53

Azeri milletvekili Ganire Paşayeva, Strasburg'da, AKPM'de Bağımsız Demokratlar Grubunda konuşma yaparak (FDG) Avrupa Konseyini Türkiye'ye karşı çifte standartlı yaklaşımlardan vazgeçmeye çağırdı.

Türkiye'nin terörle mücadelesi ile ilgili millet vekillerine geniş bilgiler veren milletvekili Ganire Paşayeva, "Maalesef bazı Avrupa ülkeleri terörle mücadelede Türkiye'ye değil terör örgütlerine farklı yollarla destek verdiler" dedi ve bu durumun durdurulması çağrısında bulundu.

Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütleri ile ilgili de geniş bilgiler veren Paşayeva, "Teröre destek verenlere karşı birlikte ciddi mücadele etmemiz gerekir ancak bazı Avrupa ülkelerinden farklı yaklaşımlar görmek çok üzücü bu durum derhal sonlandırılmalı" dedi.

Paşayeva, "Terörle mücadelede çifte standart yaklaşımı olmamalıdır ve Avrupa, Avrupa ülkeleri, Avrupa Konseyi, AKPM, Avrupa Parlamentosu Türkiye ile ilgili daha samimi davranmalı ve destek olmalı. Türkiye, Batı ile Doğu, Avrupa ile Müslüman dünyası arasında çok önemli bir ülke" ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • TURAN ELLER VAR OLSUN 02 Temmuz 2018 21:19 ABLACIM BOŞUNA YORMA KENDİNİ , HAKLI OLDUĞUNU DOĞRU SÖYLEDİĞİNİ ONLARDA BİLİYOR. ATİLLADAN BERİ TÜRKE DÜŞMAN OLANLARA , GENLERİNE RUHLARINA DNALARINA TÜRK KORKUSU İŞLEMİŞLERE NE DESEN BOŞ. DÜNYA BARIŞ İSTİYORSA TÜRKE BİAT ETMEK ZORUNDADIR ! ÇÜNKÜ DÜNYADA ADALETLE HÜKMEDECEK DÜNYAYA BARIŞI GETİRECEK TEK KAVİM TÜRKLERDİR. ALLAH TÜRKE YAR OLSUN.

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