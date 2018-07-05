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TL'nin reel değeri tarihi en düşük seviyeye indi

TL'nin reel değeri tarihi en düşük seviyeye indi

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Haziran'da 77.1 ile veri tarihinin en düşük seviyesinde yer aldı.

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 08:41 - Güncelleme: 05-07-2018 08:41

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) TL'deki değer kaybına paralel Haziran ayında da düşüşünü sürdürerek 77.1 ile veri tarihinin en düşük seviyesine geriledi.

TCMB 77.85 olarak açıkladığı Mayıs değerini ise 78.23'e revize etti.

TCMB tarafından yayınlanan endeks yayımlanmaya başladığı Ocak 2003'te 89.55 seviyesini almıştı.

Dolar/TL 23 Mayıs'ta 4.9290 ile tarihi zirvesini görmesi ardından Haziran ayında 4.45-4.78 bandında dalgalanmayı sürdürdü.

TL'de arada değer kazanma çabası gözlense de anlamlı bir toparlanma sağlanamıyor.

Arada yükselişler kaydetse de geçen yıl ağırlıklı aşağı yönlü bir seyir izleyen endeks, 2017 yılını 85.1 değerinden kapadı. Endeks Ocak ayında 85.85'e yükseldikten sonra Şubat'ta 85.19, Mart'ta 83.86, Nisan'da 81.98 değerine geriledi.

Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.

Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.

Öte yandan endeksteki değişim TCMB'nin TL'deki değer değişimlerine verebileceği tepkiler açısından yakından takip ediliyor.

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