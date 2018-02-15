Tillerson'dan bir Türkiye açıklaması daha

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kudüs'ün nihai durumunun müzakerelerle belirleneceğini söyledi. Türkiye'nin hâlâ ABD'nin önemli bir NATO müttefiki ve kendileri için çok önemli bir ortak olduğunu söyleyen Tillerson, "Aynı yönde çalışmaya devam etmek için bir yol bulmamız lazım. Suriye konusunda aynı sonuçlara bağlıyız." dedi.

Ortadoğu turu kapsamında Ürdün'ün başkenti Amman'da yetkililerle görüşen Tillerson, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile bakanlık binasında bir araya geldi.

Tillerson, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Tarihi kentin (Kudüs'ün) nihai durumu müzakereler yoluyla belirlenecek." dedi.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul ettiğini tekrarlayan Tillerson, "ABD, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımış olduğu gibi Ürdün'ün de kutsal mekanları koruması ve görüşmelerdeki rolünü takdirle kabul etmektedir." ifadelerini kullandı.

TİLLERSON'DAN TÜRKİYE'YE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Türkiye'nin hâlâ ABD'nin önemli bir NATO müttefiki ve kendileri için çok önemli bir ortak olduğunu söyleyen Tillerson, "Türkiye, Amerika’nın önemli bir NATO müttefikidir. Bölgede bizim için hala önemli bir ortak. Aynı yönde çalışmaya devam etmek için bir yol bulmamız lazım. Suriye konusunda aynı sonuçlara bağlıyız." dedi.

Tillerson sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin kendisini çevreleyen alanlarda olduğu gibi Suriye ve Irak'tan da tehditlerle karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Türkiye'ye yönelik bu tehditleri azaltmak için nasıl iş birliği yapabileceğimiz konusunda görüşmeler yapmayı umuyoruz. Bence Türkiye'ye en çok fayda sağlayacak şey, Cenevre'de Suriye'yi istikrara kavuşturan başarılı barış sürecidir."

"İki devletli çözüm kararından başkası kabul edilmeyecek"

Ürdünlü Bakan da Tillerson'la Suriye ve Filistin sorunlarına ilişkin görüşmelerde bulunduklarını ifade etti.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün garanti altına alınmasının önemine işaret eden Safedi, Suriye halkının kabul ettiği bir çözüme ulaşmanın zorunlu olduğunu vurguladı.

Safedi, Filistin konusunun Ürdün için en temel mesele olduğuna dikkati çekerek, "Ürdün Krallığı 'Haziran 1967 sınırları esasına dayalı iki devletli çözüm' kararından başkasını kesinlikle kabul etmeyecektir." ifadelerini kullandı.



Tillerson ve Safedi ayrıca, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık çerçevesinde; ABD'nin Ürdün'e 5 yıl boyunca senelik 1,275 milyar dolar yardım yapmasını öngören bir mutabakat zaptı imzaladı.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 15-16 Şubat'ta Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tillerson, 15-16 Şubat'ta, Türkiye yapacağı çalışma ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek. İkili görüşmelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak gündeminde öne çıkan konular ele alınacak ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

Ziyaret kapsamında, Tillerson’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor.