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Ticaret savaşları Türkiye`ye yarayacak

Ticaret savaşları Türkiye`ye yarayacak

Fitch, "Ticaret savaşının tırmanması global büyümeyi 2019`da yüzde 3,2`den 2,8`e indirir" açıklamasında bulundu. Fitch Ratings, ticarette gerilimin tırmanmasının Türkiye için öngördükleri büyüme oranlarını artıracağını belirtti.

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Eklenme Tarihi: 25-07-2018 18:31 - Güncelleme: 25-07-2018 18:31

Fitch Ratings, global ticari gerilimlerde bir tırmanmanın 2 trilyon dolar büyüklüğündeki global ticarete yeni gümrük tarifeleri getirmesi halinde global büyüme oranının 2019'da yüzde 3,2'den 2,8'e gerileyeceğini öngördü. Ticarette gerilimin artmasının Türkiye'yi ise olumlu etkilemesi bekleniyor.

Fitch, global ticarette gerilimin yükselmesinde en çok ABD, Kanada ve Meksika'nın etkileneceğini savundu. ABD ve Kanada'da büyümenin 2019'da 0,7 puan aşağı geleceğini öngören Fitch, Meksika'da ise büyümenin yüzde 1,5 azalacağını tahmin etti. Fitch, global ticari gerilimlerin Çin'in büyümesine etkisini ise 0,3 puan civarında tahmin etti.

TÜRKİYE'Yİ OLUMLU ETKİLEYECEK

Yayınladığı raporda global ticaret savaşının gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin büyümelerine etkilerine ilişkin bir tablo yayınlayan Fitch Ratings, ticarette gerilimin tırmanmasını Türkiye için 2019 ve 2020'de temel senaryoda öngördükleri büyüme oranlarını artıracağını belirtti.
Fitch'e göre, Türkiye'de GSYH büyümesi 2019'da temel beklentinin 0,1, 2020'de ise 0,2 puan üzerine çıkacak.

Fitch, Hindistan ekonomisinde 2019'da büyümenin temel senaryodaki öngörüye göre değişmeyeceğini ancak 2020'de 0,2 puan artacağını tahmin ederken, Endonezya'da büyümeni 2019'de 0,2 puan azalmasını ve 2020'de 0,1 puan yükselmesini beklediklerini vurguladı.

Güney Kore'de ise büyümenin 2019 ve 2020'de 0,7'şer puan aşağıda gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 25 Temmuz 2018 19:30 Çin'in yerine ucuz üretim merkezi olmayı kabul edin diyorlar. Biz de seviyoruz.

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