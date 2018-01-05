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THY ile Airbus arasında 25 uçağı kapsayan dev imza

THY ile Airbus arasında 25 uçağı kapsayan dev imza

THY ve Airbus, cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa ziyaretinde yapılan görüşmelerde 20+5 adet son teknoloji Airbus A350-900 uçak alımı için anlaşma imzaladı

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Eklenme Tarihi: 05-01-2018 20:26 - Güncelleme: 05-01-2018 20:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un daveti üzerine gerçekleştirdiği Fransa gezisi esnasında Airbus ve Türk Hava Yolları arasında 20 artı 5 adet opsiyonlu A350-900'ün satın alma görüşmelerine başlamak adına mutabakat zaptı imzalandı.

Airbus'ın en yeni geniş gövdeli uçağı olan A350-900'ler için imzalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katıldığı törenle, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve Airbus CEO'su Tom Enders tarafından Paris'teki Élysée Sarayı'nda atıldı.

İmza töreni sonrası Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı konuya ilişkin olarak şu açıklamalarda bulundu:

Bugün burada imza altına aldığımız üzere, Airbus'un en yeni geniş gövdeli modellerini filomuza katmak adına görüşmeler yapma ve sonuçlandırma hususunda karşılıklı iyi niyetimizi beyan ettik. Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu şirketi olarak elbette, yeni uluslararası noktalarla uçuş ağımızı daha da geliştirmek öncelikli hedeflerimizden.

Bu uçakları filomuza katmamıza ilişkin görüşmelerimizin amacı, hem 3. Havalimanındaki geniş gövde ihtiyacını karşılamak, hem de Cumhuriyetimizin 100. Yıl Dönümü için tasarladığımız 2023 hedeflerimiz kapsamında filomuzu daha da güçlendirmek ve yanı sıra yolcu memnuniyetini daha da arttırmaktır. Dünya çapında kendimize koyduğumuz hedeflere Türk Hava Yolları ailesi olarak bir adım daha yaklaşmış olmaktan ötürü mutluluk duyuyoruz.

Ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu olarak bu görüşmeler esnasında da üzerinde ehemmiyetle duracağımız üzere, Airbus tarafından Türkiye'den temin edilecek yan sanayi iş hacminin geçmiş yıllara göre ciddi oranda artacak olması, havacılık sanayimizin geleceği açısından önemli bir kazanç olacağı gibi üreticilerimiz için de büyük bir müjde olacaktır."

YÜZDE 25 TASARRUF

Geniş gövdeli A350-900'lerin de dâhil olduğu Airbus A350 XWB ailesi, hava yolculuğunun geleceğini şekillendiren orta boyutta uzun menzilli uçaklardan oluşuyor. Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, A350 XWB, en son aerodinamik tasarım, karbon fiber gövde ve kanatlar artı yeni yakıt tasarrufu sunan Rolls-Royce motorlara sahip.

Bu son teknolojilerle birlikte, yakıt kullanımında ve emisyonda yüzde 25 tasarrufun yanı sıra önemli oranda düşük bakım maliyetleri ile operasyonel verimlilik sunuyor. A350 XWB, Airspace kabini ile kabin genişliğinin yanı sıra sessizlik, tasarım ve kabin içi hizmetlere getirdiği yeni standartlarla son derece konforlu bir uçuş deneyimi sağlıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 05 Ocak 2018 21:56 Fırında ekmek yapmıyorsun,uçak yapacaksın.Neyani 1 ayda tasarlayıp,3 ayda da üretim yapıp hemen 4. ayda da uçağı uçurtmayı mı düşünüyorsunuz.Bu iş bukadar basitti madem sen niye başlamadın,misafirimiz.

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