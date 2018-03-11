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Teröristlerin sözde 'özel kuvvetler'ine büyük darbe: Direnemediler!

Teröristlerin sözde 'özel kuvvetler'ine büyük darbe: Direnemediler!

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezine ilerleyen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), terör örgütü YPG/PKK'nin sözde özel kuvvetlerine ait üssü kısa bir çatışmadan sonra ele geçirdi.

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Eklenme Tarihi: 11-03-2018 19:26 - Güncelleme: 11-03-2018 19:26

Sahadaki AA muhabirlerinin aktardığı bilgiye göre, TSK ve ÖSO birlikleri, harekat kapsamında Afrin ilçe merkezine ilerlemeye devam ederken, ilçe merkezinin 2 kilometre kuzeydoğusundaki '135. Alay' olarak bilinen askeri üs, teröristlerden temizlendi. Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin ilçe merkezinin çevresindeki en önemli askeri noktalarından birisi olan ve örgütün sözde özel kuvvetleri (HAT) tarafından kullanılan noktanın kısa bir çatışmanın ardından alınmasıyla teröristlere ağır darbe indirildi.

Ele geçirilen üste, yer altına inen tünel girişleri ile tepenin içindeki büyük bir mağaraya park edilmiş çok sayıda araç bulundu. Mağarada ayrıca çok sayıda askeri mühimmata rastlandı. '135. Alay' üssü, daha önce Beşşar Esed rejimi tarafından kullanılıyordu. Rejimin bölgeden çekilmesiyle üs, örgütün en önemli askeri noktalarından biri haline gelmişti. ABD'nin Fırat Nehri batısındaki HAT unsurlarına uzun süredir askeri eğitim verdiği biliniyor. Diğer taraftan, TSK ve ÖSO'nun ele geçirdiği YPG/PKK'ya ait askeri noktalarda karaborsa ve kaçakçılığa konu malzemeler bulunmaya devam ediyor.

Son olarak Merani bölgesinde teröristlere ait bir binada yapılan aramalarda askeri malzemelerin yanı sıra koliler dolusu kaçak sigara ve karaborsada satılmak üzere bekletilen gıda maddeleri ele geçirildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 11 Mart 2018 21:34 ypg nin fistanlı güzellerinin kampı mı burası. hani Türk askerini görünce fistan giyip makyaj yapan sütyen takan özel kuvvetler galiba. ha ha ha..

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