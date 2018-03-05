Teröristlerin Anıtkabir provokasyonu önlendi!

"Anıtkabir'de buluşuyoruz" sloganıyla sosyal medyada örgütlenmiş izlenimi veren grup 24 Şubat'ta Anıtkabir'de izinsiz basın açıklaması yapmak istedi. Polis gruba müdahale ederken, gözaltına alınan isimlerin çoğunun FETÖ'yle irtibatlı olduğu belirlendi.

Sosyal medyadan örgütlenen grup, Anıktabir'de basın açıklaması yapmak istedi. Basın açıklamasına izin verilmeyen grup daha sonra Anıtkabir'i ziyaret etti. Ancak Anıtkabir'i şov alanına dönüştürmek isteyen gruba polis müdahale etti. 1'i işçi, 1'i emekli astsubay 17'si FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında harp okulundan atılan kişiler olmak üzere toplamda 19 şüpheli 'gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet' suçlamasıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

FETÖ'DEN İŞLEM GÖRDÜKLERİ TESPİT EDİLDİ

Grubun 15 Temmuz'da darbeye katılan ve tutuklanan Harbiye'deki FETÖ yapılanmasına mensup örgüt üyelerinin sesi olmak maksadıyla bir araya geldikleri öğrenilince soruşturma derinleştirildi. 6 şüpheli 'gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet' suçlanmasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol ile serbest bırakaldı. Kesin FETÖ bağlantıları ortaya çıkan gözaltındaki 13 şüphelinin soruşturması ise Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne devredildi. Gözaltındaki Harbiye'den atılanların büyük bir kısmının da FETÖ'den işlem gördüğü tespit edildi.

KUMPASÇI POLİSİN OĞLU

Gözaltına alınanlardan işçi D.Ç.'nin darbe girişiminde Harbiyeli oğlunun tutuklandığı, emekli astsubay M.O.Ş.'nin babasının, erkek ve kız kardeşinin FETÖ'den işlem gördüğü, oğlunun harp okulundan atıldığı ve darbeden tutuklandığı öğrenildi. Şüphelilerden birinin ise Şike, Ergenekon ve Balyoz kumpaslarını yöneten ekibin beyin takımı arasında yer alan firari eski polis Mutlu Ekizoğlu'nun Harbiye'den atılan oğlu olduğu, bir diğerinin ise FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle rütbeleri sökülüp ihraç edilen polis şefi B.T.'nin oğlu olduğu saptandı. Gözaltına alınan Harbiye'den atılmış FETÖ provokatörlerinin ODTÜ, Marmara, Gazi gibi üniversitelere yerleştirildiği öğrenildi.