"Terör örgütü üyeliği" suçundan aranan kişi Van'da yakalandı

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van-Erciş karayolu güzergahında bulunan Ünseli Mahallesi girişinde yol emniyet ve kontrol devriyesi sırasında bir aracı durdurdu.
Kimlik kontrolü sırasında araçta bulunan M.A. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Mersin 1. Sulh Ceza Mahkemesince yakalama kararı verildiği belirlendi.
Gözaltına alınan M.A'nın İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
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