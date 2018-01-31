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Terör örgütü sınırda tadilata başladı!

Terör örgütü sınırda tadilata başladı!

Suriye'nin Şanlıurfa sınırında hareketli saatler yaşanıyor. Terör örgütü üyeleri bölgede tadilat çalışmalarına başlamış gibi görünüyor.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2018 18:18 - Güncelleme: 31-01-2018 00:18

Terör örgütü PYD/YPG'nin kontrolündeki Telabyad Gümrük binasında dün öğle saatlerinden itibaren fark edilen hareketlilik  bugün de devam etti.

Telabyad Gümrük Binası üzerindeki hareketliliğin, terör örgütünün binada tadilat çalışması başlatmasından dolayı yaşandığı öğrenildi.

Örgüt üyelerinin bugün de gün boyu gümrük binası üzerinde hareket halinde oldukları gözlemlenirken binaya kamyonların yanaşarak malzeme taşıması dikkat çekti. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Sivas000 31 Ocak 2018 01:52 Niye vurmuyorsunuz çünkü orada putin babanız yok,oyun içinde oyuncaksınız bi amerika biniyor bi ruslar hahaha

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