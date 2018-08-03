Temmuz 2018 enflasyonu belli oldu TEFE TÜFE ne kadar?

TEMMUZ ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜFE aylık %0,55 arttı. ÜFE yüzde 1,77 arttı. Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,55, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,85 ve on iki aylık ortalamalara göre %12 artış gerçekleşti. Ekonomistlerin beklentisi enflasyonun bir önceki aya göre yüzde 1,10 düzeyinde artacağı yönündeydi. Yıllık enflasyonun ise yüzde 16,48'e yükselmesi bekleniyordu.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,55 arttı

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,55, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,85 ve on iki aylık ortalamalara göre %12 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %2,26 ile lokanta ve oteller grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında %1,82, eğlence ve kültürde %1,62, sağlıkta %1,20 ve konutta %1,10 artış gerçekleşti. Aylık en fazla düşüş gösteren grup %3,07 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,28 ve haberleşmede %0,11 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış %24,21 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası %20,32, gıda ve alkolsüz içecekler %19,40, çeşitli mal ve hizmetler %17,24 ve lokanta ve oteller %13,86 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış %0,97 ile TR32 (Aydın, Denizli, Muğla)’da oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %11,49 ile TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %17,81 ile TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %13,21 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.

Temmuz 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 52 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 279 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 76 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Piyasaların gözü kulağı saat 10'da açıklanan Temmuz ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. ABD ile Brunson krizinin yaşanmasının ardından piyasalarda hareketlenme yaşanmıştı. Dolar ve euro tarihi rekoru kırarken borsada düşüşler yaşandı. Temmuz ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi halinde zaten tansiyonu yüksek olan piyasalarda hareketlilik yaşanabileceği üzerinde duruluyor. Peki enflasyon rakamları için beklentiler neydi?

BEKLENTİ ANKETİ NE DİYORDU?

AA Finans'ın TÜİK tarafından 3 Ağustos Cuma günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,10 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,40, en yüksek yüzde 2,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 14,64 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 13,40, en yüksek yüzde 17,15 oldu. Bir önceki anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 12,27 düzeyinde gerçekleşmişti.

ENFLASYON YÜZDE 16,48'E ÇIKABİLİR

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,10) göre, bir önceki ay yüzde 15,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,48'e yükseleceği hesaplanıyor.

Enflasyon, haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,61 artış göstermişti.