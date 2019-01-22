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Temel Karamollaoğlu'ndan Gül'e: Büyük felaketler gelebilir!

Temel Karamollaoğlu'ndan Gül'e: Büyük felaketler gelebilir!

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP ve İP ile anlaşma sağlanamadığı için geri adım atımıştı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile kırgınlık yaşıyor. Karamollaoğlu Gül'e sitem ederek sesini konuşma çağrısında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 09:57 - Güncelleme: 22-01-2019 09:57

Abdullah Gül'ün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan korktuğunu iddia eden Saadet Partisi Genel Başkanı, "Konuşmazsanız yarın başınıza bugün korktuğunuzdan daha büyük felaketler gelebilir" ifadelerini kullandı.

 24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı göstermek istediği eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP ve İP ile anlaşma sağlanamadığı için geri adım atımıştı.

Ancak şu sıralar Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile kırgınlık yaşıyor.

Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Yani şu an, bugün AK Parti’de artık yerleri olmayan, Tayyip Bey’in yola çıktıklarındaki arkadaşları, aslında şu anda seslerini yükseltmeleri icap eder. Yapılan yanlışlara “yanlış” demeleri icap eder. Ama endişeliler.

YARIN BAŞINIZA BÜYÜK FELAKETLER GELİR: Yani bundan üç sene önce, “Ya başkan bu iş böyle gitmez” diyenler, şimdi yeri geldi tekrar vazife aldılar. Olmaz. Siz yanlışı gördüğünüz yerde, söylemek mecburiyetindesiniz. Söylemezseniz, yarın başınıza bugün korktuğunuzdan daha büyük felaketler gelebilir, Allah saklasın. Sadece şahıslar değil, toplum böyle bir şeyle karşı karşıya."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • serdar 22 Ocak 2019 10:47 kimlerle kolkola girdiniz siz ya. chp,ip, hdp ile birlik olup bu milletin karşısına nasıl geçtiniz. Allah sizi ıslah etsin.

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Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU KİMDİR?

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