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Telefonu aniden kapandı nedenini herkesi şoke etti!

Telefonu aniden kapandı nedenini herkesi şoke etti!

Gaziantep'te herkesi şoka uğratacak bir olay yaşandı. Gaziantep'te bir kişinin kimlik bilgileriyle sahte ehliyet çıkararak sim kartını yenileyen dolandırıcılar, internet bankacılığı üzerinden 150 bin lirasını çaldı.

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Eklenme Tarihi: 11-03-2018 11:25 - Güncelleme: 11-03-2018 11:25

Şehitkamil ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki yüzme antrenörü Mehmet Mutlu Azgın, 25 Ocak’ta GSM hatında bir sorun yaşanması üzerine, hattının ait olduğu iletişim merkezine başvuruda bulundu.

Yaşanan sorunu olağan olduğunu söyleyen görevliler, yeni bir hat çıkarmak istediği sırada bir gün önce hattın yenilendiğini Azgın'a bildirdi.
Bunun üzerine ilk olarak bankadaki hesabını kontrol eden Azgın, gördüğü karşısında şok yaşadı.

Banka hesabında 110 bin lira yüklü olmasına karşın hesabının eksilere düştüğünü gören Azgın, eşiyle birlikte yıllardır biriktirdiği parayı dolandırıcılara kaptırdığını anladı.

Hesabının bulunduğu banka şubesiyle görüşen Azgın, hesabındaki paranın bir saat içerisinde İstanbul'dan 3 ayrı kişiye "araç bedeli" başlığında havale ve EFT yapıldığını öğrendi.

Tanıdıklarının vesilesiyle adına düzenlenen ehliyetin fotoğrafına ve GSM hattının çıkarıldığı iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşan Azgın, suç duyurusunda bulundu.

HESABINDAN 150 BİN LİRA ÇALMIŞLAR

Güvenlik kamerası görüntülerinde bereli ve sakallı bir kişinin İstanbul’daki bir GSM bayisine geldiği ve sim kartı aldığı yer alıyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, güvenlik kamerası ve dolandırıcının eşkal bilgileri doğrultusunda başlattığı soruşturma sürüyor. Mehmet Mutlu Azgın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çekilen kredi ile birlikte hesabından haberi olmadan 150 bin lira çalındığını söyledi. Hesabındaki parayı yıllardır eşiyle birlikte biriktirdiklerini ifade eden Azgın, yaşadıklarını şöyle anlattı:

BİR ANDA TELEFONUM ÇALIŞMADI

"İş yerindeyken bir anda telefonum çalışmadı, bende ya hattım, ya da telefonum bozulduğunu düşünerek, çalışmaya devam ettim. Diğer gün yine telefonum çalışmayınca hattımın iletişim merkezine gittim. Görevli arkadaşlar, bazen böyle şeylerin olduğunu ve hattın ısınıp arıza yaptığını söyledi. Bana yeni bir hat vermeyi teklif ettiler. Hattı verirken dün hattımı yenilediğimi söylediler. Ben de böyle bir işlem yapmadığımı söyleyip müşteri hizmetlerini aradım. Aklıma hesabımdaki paralarım geldi. Hemen en yakın ATM’de hesabımı kontrol ettiğimde eksi bakiyelerde olduğunu gördüm. En yakın banka şubesine gittim olayı anlattım. Olayı anlatırken hesabımdaki parayla beraber 40 bin lira kredi çekildiğini ve kredi kartımdaki bakiyenin de tamamen kullanıldığını söylediler."

"34 SENE DAHA ÇALIŞIRSAM, ANCAK O PARAYI KAZANABİLİRİM"

Bu işlemleri 3 ayrı kişiye araç bedeli altında bir saat içerisinde havale ve EFT olarak yapıldığını belirten Azgın, “Ben 34 yaşındayım bir 34 sene daha çalışırsam, ancak o parayı kazanabilirim. Emniyete suç duyurusunda ve bankaya harcama itirazında bulundum. Halen bir geri dönüş olmadı. Bu işlemlerin 3-4 ay sürebileceğini söylüyorlar. Ben mağdurum, sürekli ödemelerle ilgili mesajlar geliyor." diye konuştu.

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