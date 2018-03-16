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Tecavüzcü imamın yalanını DNA ortaya çıkardı!

Tecavüzcü imamın yalanını DNA ortaya çıkardı!

Erzurum’da ablasının 24 yaşındaki kızına tecavüz eden ve doğan çocuğun DNA raporu ile babası olduğu belirlenen evli 2 çocuk babası imam A.İ.’nin (42) mahkemeye sunulan mütalaada, ’nitelikli cinsel saldırı ve zincirleme şekilde tehdit’ suçlarından 21,5 yıla kadar hapsi istendi.

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 11:54 - Güncelleme: 16-03-2018 11:54

Erzurum’da yeğenine tecavüz ettiği iddiasıyla Muş’un Malazgirt ilçesinde görevli imam A.İ., 11 Ağustos 2017’de tutuklanarak cezaevine konuldu. Hakkındaki şikayeti öğrendikten sonra görevinden istifa eden ve Elazığ’a kaçarken yakalanan A.İ. hakkında Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Hazırlanan iddianamede, tecavüze uğrayan genç kızın şikayet dilekçesine de yer verildi. Dayısı A.İ.’nin kendisine 2016 yılında tecavüz ettiğini belirten kimliği açıklanmayan genç kız, tehditler nedeniyle bunu kimseye anlatamadığını söyledi. 9 Mayıs 2017’de başka bir şehirde özel bir hastanede doğum yaptığını anlatan genç kız, "Dayım ile anneannemin yaşadığı köye gittik. Akşam saatlerinde evde yalnızken dayım geldi. Televizyon izlerken battaniyeyi yüzüme kapatarak tecavüz etti. ’Bu yaşadıklarını kimseye anlatmayacaksın. Anlatırsan seni öldürürüm, yaşatmam. Zaten kimse sana inanmaz ben imam olduğum için herkes bana inanacaktır. En sonunda sen suçlu çıkarsın’ deyip çıktı. O an korktuğum için kimseye bir şey diyemedim. Görev yaptığı Muş’un Malazgirt ilçesinden sürekli Erzurum’a gelip benimle yalnız kaldığında şikayet etmemem konusunda tehditlerine devam etti. Dayanamayıp yaşadıklarımı anneme ve ablama anlattım. Hastaneye gittik ve 6 aylık hamile olduğumu öğrendim. Yasal süreyi geçirdiğimiz için kürtaj olamadım. Mayıs ayında doğum yaptım ve bebeği çocuk yurduna bıraktım. Öz dayımdan şikayetçiyim ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

DNA SONUCU: BEBEĞİN BABASI
İddianamede, yuvaya verilen erkek bebek ile A.İ.’nin DNA örneklerinin incelendiğine işaret edildi. Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığın’da yapılan DNA incelemesinde bebeğin yüzde 99.99 A.İ.’nin oğlu olduğuna vurgu yapıldı.

''RIZAM DIŞINDA İLİŞKİYE GİRDİ''
Suçlamaları kabul etmeyen A.İ. ilk sorgusunda, "Kendisi ile gönül ilişkimiz vardı. Uyurken kendisi odama girmiş. Ben farkında olmadan rızam dışında cinsel ilişkiye girmiş. Uykulu olduğum için olayın nasıl gerçekleştiğini hatırlamıyorum. Kendisi kaldığım odaya gelerek rızam dışında benimle cinsel ilişkiye girmiştir. Asıl ben ondan şikayetçiyim" iddiasında bulundu.

''MESAJ ATARAK TAHRİK EDİYORDU''
Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan A.İ. bu kez yeğeni ile rızası ile ilişkiye girdiğini öne sürdü. A.İ., "Kendisi sürekli bana dokunarak ve mesaj atarak tahrik ediyordu. Birkaç kez kendisi ile rızası ile birlikte oldum. Annem ve kendi annesinin aynı odada olduğu anda bile birlikte olduk" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ
Duruşma savcısı dün görülen ikinci celsede mahkemeye sunduğu mütalaada sanığın, ’nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 18, ’zincirleme şekilde tehdit’ suçundan da 3.5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, A.İ.’nin avukatının esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için ertelendi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 16 Mart 2018 12:54 Kesinlikle idam edilmeli 20 yıl vere hakimin empati kabliyeti yoksabaşkalarıyla konuşsun işte idam bunu gibileri için geri gelsin

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